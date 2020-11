Pórul járt az albérlő Dunaújvárosban

Az albérlet kényes dolog. Illetve az lehet. Akár a bérbeadóról, akár a bérlőről van szó, lehetnek olyan helyzetek, amelyekből rosszul jön ki az egyik fél. Hallottunk már olyan bérlőkről, akik nem fizettek, de egyszerűen nem lehetett kitenni őket a lakásból. Most olyan bérlőről írok, akit átvertek. Hogyan? Lássuk!

A neve elhallgatását kérő férfi, nevezzük Péternek, Dunaújvárosból messzi vidékre költözött a jó fizetés reményében. A fizetéssel nem is volt gond, normális körülmények között tudtak élni a feleségével és a tízéves gyermekével. Ám a munka egy idő után megszűnt, ott nem talált újat. Jött az ötlet, hogy visszaköltöznek Dunaújvárosba.

Elindult a munka- és albérletkeresés. Jó szakmája lévén, Péter szinte azonnal talált munkát. Az albérletkeresés is gyorsan ment. Internetes oldalon talált rá egy megfelelő bérleményre. A tulajdonossal többször is egyeztettek telefonon, abban maradtak, hogy hetvenezer forinttal lefoglalják az albérletet, és az egyeztetett időpontban beköltöznek. A távolság miatt személyesen nem találkozott a tulajdonossal, és nem is látta az albérletet. A megadott bankszámlaszámra átutalta az összeget. A család teherautót bérelt, felpakolták rá a bútorokat és személyes tárgyaikat, majd reményteli várakozással elindultak a nagy útra. Örültek, hogy újra itthon élhetnek majd, közel a szülőkhöz és a barátokhoz. A fuvaros időben odaért a dunaújvárosi célpontra. Vártak egy kicsit, mert nem jött még a főbérlő. Aztán még egy kicsit. Telefonáltak, ami kicsöngött, de kinyomták. Így várakoztak órákon keresztül. Nem akarták elhinni, hogy átverték őket. Mivel a fuvar óradíja ketyeg, nem vártak tovább, irány a szülői ház, ami szerencsére a környéken van. Lepakoltak és kifizették az újabb hetvenezret a fuvarosnak.

A rendőrségen megtették a feljelentést, szerencsére az utalásnak nyoma van, és hála Péter okos feleségének, az interneten történt beszélgetéseket is lementették. Így az igazukat a rendőrségen bizonyítani tudták. Az interneten rékerestek a telefonszámra és így utólag nem is meglepő már, hogy olyan bejegyzésekre bukkantak, ahol átvert emberek írtak hasonló, ingatlannal összefüggő esetekről.

Közben gyorsan albérletet kerestek, és szerencsére találtak is, egy kedves hölgy a főbérlő. A gyermeknek is sikerült az iskolát gyorsan elintézni. Egy nem várt kanyarral és mínusz hetvenezerrel, de végül célba értek. Most már megnyugodhatnak.

Hasonló ügye van, vagy tud ilyenről? Ossza meg velünk a [email protected] e-mail címre írva!