A Volstead-törvény 1920. január 17-ei elfogadásával az Egyesült Államokban életbe lépett a teljes körű szesztilalom. Az eredmény ismert, az alkoholos italok gyártása és forgalmazása szépen felfutott „fekete” gazdasági zónában, ezzel anyagilag is megalapozva az USA 20. században kiépülő maffiavilágát. Az alkoholfogyasztást számos országban próbálják különböző szabályzókkal féken tartani. Nem sok sikerrel. A The Lancet című orvostudományi folyóirat tavaly májusban közölte 189 ország adatainak átfogó elemzését, e szerint harminc év alatt 70 százalékkal növekedett az alkoholfogyasztás a világon. Hofinak ezúttal is igaz lett: „piál a föld…”

Vezető képünk illusztráció.