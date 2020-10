Perkátai lány is bejutott a Nemzet Szépe döntőjébe

Egy újabb óriási megmérettetés előtt áll a Tündérszépek 2020-ban már bizonyított szépsége!

Mészáros Réka számára nem idegen a szépségversenyek világa, hiszen 2017-ben a Fehérvár Szépe verseny második udvarhölgye lett, a Tündérszépek 2020 során pedig ő képviselhette Fejér megyét az országos döntőben. A fiatal hölggyel nemrégiben készített a feol.hu egy interjút, melyben pont arról panaszkodott, hogy a koronavírus-járvány miatt a versenyek, fotózások mind elmaradtak az idei évben, ám nemrégiben jött a hír, hogy a Nemzet Szépe túléli a vírust, és megrendezik. Ez még önmagában talán nem is lenne annyira érdekes, ám az, hogy Rékát beválogatták a TOP 10-be, máris izgalommal töltheti el a Fejér megyeieket.

– Amikor megláttam a hírt, el sem akartam hinni! Már korábban e-mailben tájékoztattak arról, hogy a TOP 20-ba bekerültem, ám valahogy az az üzenet nem jutott el hozzám, így telefonon is megkerestek a szervezők. Számomra már ez is egy óriási eredmény volt, mert erre a versenyre mindig rengetegen jelentkeznek, és a bejutáshoz számos kritériumnak meg kell felelni. Mivel relatíve későn tudtam meg a hírt, így mindössze két napom volt arra, hogy elkészítsek egy bemutatkozó videót. Idén minden jelentkezőt így hallgattak meg, és a felvételek alapján választották ki a TOP 10 döntős lányt. Nagy álmom volt ez a verseny, így nagyon büszke és boldog vagyok, még mindig hihetetlen számomra az eredmény – osztotta meg érzéseit portálunkkal Réka, majd hozzátette, már kaptak is egy teljesítendő feladatsort, melyet videós formában kell majd dokumentálniuk, ezek alapján fog pontozni a zsűri. Ennél többet azonban nem volt hajlandó elárulni az izgalmas feladatokról.