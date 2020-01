Perkátai az év pálinkája a Quintessence-n

A múlt heti lövői pálinkaverseny sikereit követően nagyon jól szerepeltek a legnagyobb magyarországi párlatversenyen a perkátai főzők.

A pálinkafőzők, Balogh Zsolt, László Norbert és Papp Ferenc, mivel több mint 20 érmet hozhattak haza a párlataik, a pálinkáik.

A település polgármestere, Somogyi Balázs így ír Perkáta honlapján:

László Norbert a hazafelé úton közölte velem az örömhírt, hogy az ő trópusi mix pálinkája, ami tavaly a Legjobb párlat címet kapta a III. Perkátai Párlatversenyen (most már bevallhatom, a társadalmi zsűri tagjaként jómagam is arra szavaztam tavaly márciusban), most a Quintessence-n aranyérmet nyert, megnyerte a saját kategóriáját, majd a kategóriagyőztesek különversenyét is megnyerte, így a Quintessence 2020 Legjobb magánfőzetők pálinka címet nyerte el, azaz a verseny legjobb pálinkája címet kapta meg. Gratulálunk a kiemelkedő eredményhez, illetve minden indulónak az elismeréshez, hogy vitték településünk jó hírét és munkájukkal segítik elő Perkáta pálinkás kiváló hagyományait.