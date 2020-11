Pár ezer forintos megtakarítás nem éri meg a kockázatot!

A tél közeledtével sok helyen sok szó esik a gépjárművek téli felkészítésének fontosságáról, mit érdemes ellenőrizni. Arról már sokkal kevesebb szó esik, hogy mindez miért fontos. Ennek tisztázásában, és praktikus tanácsokkal volt segítségünkre ifj. Máté Márton, az Autó Máté Kft. egyik ügyvezetője. Nem csak olyanokkal, amiket mindenhol olvashatunk!

Ifj. Máté Márton nem pusztán azért autentikus információforrás, mert lényegében az autók között nőtt fel, kamaszként már a családi vállalkozásban munkálkodva, de azért is, mert magának is nagy szüksége van az efféle tudásra, ugyanis egy évben 40–50 ezer kilométert is gördül alatta az autó.

– Szerintem az átvizsgálás, a téli felkészítés nincs is kellően, a súlya szerint kezelve, értékelve. Sokan azt gondolják, lecseréljük a négy gumit, és kész is van. A gumi valóban az egyik legfontosabb összetevő, hiszen az autó mindössze négy, tenyérnyi területen érintkezik az aszfalttal. Ma már nem ritka a másfél, közel két tonnás autó. Amikor kilencvenről nullára meg kell állni, akkor mintegy tízezer Newton erőt kellene harminc, negyven méter alatt leadnunk ezen a négy tenyérnyi felületen. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ennek a felületnek egyik vagy másik oldala milyen. Télen vizes, sáros, havas, jeges az út, ezzel nem tudunk mit kezdeni, a másik oldallal viszont igen. Fontos a gumi felülete, kora, állapota, fajtája, minősége, és nem utolsósorban a keréknyomás szintje. A világ felgyorsult, mindenki jobban rohan. Hozzászoktunk a megbízhatóbb autók kényelméhez, észre sem vesszük, mennyivel megyünk, milyen a tapadás, az elektornikai rendszerek pedig sokszor hamis biztonságérzetet adnak.

– Örök vitatéma, hogy kell-e a téli, nyári gumit cserélgetni?

– A technológia fejlődésével a négyévszakos abroncsok már alternatívát adnak. Pár éve még nem volt létjogosultsága, de mostanában, főként a prémiumtermék-gyártók kínálatában látok olyan gumikat, aminél azt mondom, abszolút racionális döntés. De nem jó mindenkinek. Aki kevesebbet használja az autóját, lehet, hogy nulla biztonsági kockázat növekedéssel egy kényelmesebb, gazdaságosabb autózást hozhat neki. Hosszú távon viszont az ember két négyévszakost elhasznál addig, amíg egy nyárit és egy télit együtt, tehát nem spórol vele, és nem lesz olyan jó nyáron, mint egy nyári lenne, és télen, amilyen egy téli lenne. A gumi korát veszik talán legkevésbé figyelembe az emberek, viszont ebben sem kell túlzásba esni, és a hónapokat számolni, ugyanis a gyártástechnológia és az anyagminőség már nagyon magas, egy defekt esetén sem a régi durr­defekt jelensége megy végbe az anyag szerkezete miatt, az autó stabilitásvesztése messze nem olyan mértékű, mint a régi, hagyományos gumiknál. A jó állapotú, jól karbantartott gumi a fontos. Mert egy rosszul tárolt, de fiatalabb gumi lehet, hogy rosszabb állapotban van, mint egy jól tárolt, de idősebb. Érdemes ennek is megtalálni az optimumát.

– El tudom dönteni szemrevételezéssel?

– A gumi kora fel van tüntetve, az leolvasható. Ha már mondjuk repedezett a gumi, elszíneződött, mert ki volt téve az UV-sugárzásnak, ezeknek már van nyoma. Ha az aszfalton gurítva kicsit darabosan fut, mert valamit rápakoltak, és úgy állt fél évet, ha ellapult, „tojásosodott” a kerületén, akkor az már nem tudja ugyanazt nyújtani. Itt sem kell azért mindenben ördögöt látni, a gumi azért egy rugalmas anyag, eléggé strapabíró szerkezet. Nyilván az ismert, megbízható márkák termékeiről beszélünk. De ha még a nevét sem hallottuk, és semmit nem tudni a gyártási, gyártásellenőrzési körülményeiről, azt inkább érdemes elfelejteni. Pár ezer forint nem éri meg a kockázatot.

– A kerekeken kívül mire ügyeljünk még?

– Többet vezetünk sötétben, rosszabbak az utak, többet esik az eső, a fizikai reakcióink is rosszabb körülmények között kell, hogy helytálljanak, nagyon fontos, hogy jól lássunk. Ha olyan ablaktörlővel közlekedünk, ami még ugyan töröl, de nem annyira jól, az óriási kockázat. Ha a látómezőmben egy sávon nem jól töröl, és másfél, két másodperccel később veszek észre valamit, az alatt akár húsz, harminc métert megteszek városi körülmények között. Ha nappal, jó látási körülmények között egy lelépő gyalogos előtt éppen megállok, akkor gondoljunk bele, mi történik, ha sötétben két másodperccel később veszem észre! Rossz belegondolni. Ugyanezért fontos a téli ablakmosó folyadék is, mert ha befagy, amellett, hogy tönkretesz pár dolgot, nem tudom letisztítani a szélvédőt a felverődő kosztól. Különösen fontos, hogy minden izzó világítson. A párásodás is tipikusan téli jelenség. Ez a mikroorganizmusoknak ideális közeg, ilyenkor különösen fontos, hogy tisztán tartsuk például a klímaberendezést, amivel kiválóan lehet párátlanítani a szélvédőt. Sőt, jó is, ha nem csak nyáron járatjuk meg! Az ózonos tisztításnak a koronavírus-járvány idején, most van igazán létjogosultsága, hiszen az autóban sok időt töltünk, miután beülünk egy olyan helyről érkezve, ahol kitettünk magunkat a fertőzésveszélynek.

– Műszaki, megbízhatósági teendők?

– Ügyelni kell a megfelelő fagyálló folyadékra, annak szintjére. A futómű, a fékek és a kipufogó is hatványozottan ki van téve az elemeknek, ezekre is oda kell figyelni. Kardinális kérdés az akkumulátor. Ha négy-öt éves akkumulátorunk van, érdemes megvizsgáltatni, vagy akár újra kicserélni, körülbelül ez az élettartama. Ha lemerül, akkor bosszúság, energia, extra kiadás. Aki már robbant le emiatt, az tudja miről van szó. A kulcs nélküli autót ilyenkor csak egyedi módon lehet kinyitni, az elektromos kéziféket is csak speciális módszerekkel lehet kioldani. A modern autókat már „bikázni” sem lehet akárhogy. Nem egy autó kerül be a műhelybe egy rosszul sikerült bikázás miatt, százezer forintos kárral. Ha egy kicsit gyengébb az autó indítása, kicsit nehezebben forgatja meg a motort, hosszú úton sem tölt fel eléggé, ha nagyon hamar bekapcsol az energiatakarékos mód, akkor lehet arra következtetni, hogy az akkumulátor már a végét járja. Érdemes figyelni erre is!