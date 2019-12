Panka jószívű adománya a gyermekhospice háznak

Az olvasóink előtt nem ismeretlen a házaspár, Gábor blogol, Panka fest. Gábor két bottal jár, Panka kerekesszékes. Ez a bizonyos citrom, amit az élet adott. Korlátaikon azonban túllépnek és még mások segítésére is gondolnak. Panka csodálatos festményeiből „Adj a képpel!” címmel jótékonysági akciót indítottak a Tábitha Gyermekhospice Ház javára. Az eladott képekből legalább 100 ezer forintot szerettek volna adni az intézménynek.

– Mi indított arra, hogy segítsd a hospice házat és az ott ápolt gyerekeket?

Amikor az Alsó Duna – parti lépcső című képemet festettem, azon gondolkodtam, milyen elképesztően szerencsés vagyok, hogy kaptam a sorstól egy ilyen adományt, egy képességet, hogy festhetek. Akkor jött a gondolat, hogy mi lenne, ha ez nem csak nekem jelentene adományt, hanem másnak is tudnánk segíteni vele. Gáborral elhatároztuk, hogy minden évben eladásra kínálunk húsz festményemet, és a bevételéből származó 10 százalékot jótékony célra fordítjuk. Az első szervezet, akinek adományoztunk, a Tábitha Gyermekhospice Ház volt, amelynek jótékonysági nagykövete Nemes Anna újságíró, aki nem mellesleg a sógornőm. Anna ismertette meg velünk, és hozta közelebb hozzánk a Tábithát, ahol egyrészt a haldokló gyermekek méltó életvégi ellátását segítik, másrészt súlyosan fogyatékos gyerekeket ápolnak.

– Nagyon nemes felajánlást vállaltatok. Mi jött össze a tervből?

Büszkén mondhatom, hogy az első jótékonysági akciónk sikeres volt, főleg, hogy nem 10 százalékot, hanem szinte a teljes befolyt összeget, 100 ezer forintot tudtunk átadni a Tábitha Gyermekhospice Háznak. Nagyon hálásak vagyunk minden vásárlónak, fantasztikus élmény volt az egész akció. Az adomány átadásakor azt éreztük, hogy valóban egy különleges helyre került a támogatás. Megismerhettük a Tábitha Házban dolgozó szakembereket, akik nemcsak magasszintű szakmai tudással, hanem példaértékű hozzáállással végzik a munkájukat. Találkoztunk a családokkal, a szülőkkel, akik hihetetlen erejükkel és szeretetükkel mindent megtesznek a gyerekeikért. És, természetesen, találkoztunk az ott ápolt gyerekekkel, akik a legnagyobb tanítást adják nekünk az élet értékéről, és akiket valódi hősöknek tartunk. Rendkívül bensőséges, szeretetteli légkört tapasztaltunk.

– Kik segítettek a jótékony akció megszervezésében?

Elsősorban Nemes Anna, aki a szervezésben az operatív részt végezte, és fantasztikus munkát végzett. Nem maradhat ki az említettek közül Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője, aki helyt adott nekünk a jótékonysági kiállításra a Premier Kultcaféban, amit ezúton is köszönünk.

– A sikeren felbuzdulva folytatjátok az akciót?

Természetesen folytatjuk. A következő szervezet, amelynek 2020-ban adományozni szeretnék, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány.

– Végezetül, bár nem a témához kapcsolódik, de érdekel; hogy telnek majd az ünnepek?

A szentestét bensőségesen kettesben töltjük Gáborral, természetesen a többi napon Gábor családjával, és az én családommal is együtt ünnepelünk. Szerencsések vagyunk, mert mindkettőnknél nagy a család. Készülhet az ünnepre a gyomrunk is, mert finomabbnál finomabb ételeket és süteményeket kóstolhatunk, de a legfontosabb, hogy együtt lehetünk.

– Még egy utolsó kérdés: ha kívánhatnál egyet karácsonyra, mi lenne az?

Azt kívánom, hogy az ’’ Adj a képpel!’’ projekt keretében minél több adományt tudjunk gyűjteni az adott szervezetnek, és a projekt keretében hosszú távon minél több szervezetet tudjunk támogatni.

Gábor a blogjában így ír az átadásról

Féltem a sokktól, milyen érzéseim lesznek, és arra gondoltam: A két mankóm? Ez semmi. Látom a havas fákat, lassan a járóbotjaimmal, de tudok sétálni Pankával közeledve adományunkkal a hospice ház felé. Boldog és hálás lehetek, mert most minden problémám apróvá töpörödött.

Amikor átléptem a családi házban kialakított intézmény küszöbét, hatalmas szeretethullám, és melegség árasztotta el a szívünket – lelkünket Pankával. Nyoma sem volt annak az – általam és nyilván még sokak által elképzelt légkörnek, amitől félnénk. Legyen az fájdalom, életvég érzés, halál, múlandóság rémisztő csápjai. Sőt…

Ehelyett meleg tea, forró kávé, hatalmas szeretet, béke és valami kimondhatatlan földöntúli jóság érintett meg. Gondozók, segítők, orvos és szakápolók voltak a nagy nappali-szerű helyiségben, egy mókás terápiás kutyussal egyetemben, ahol az általunk gyűjtött 100.000 forintot átadta Panka, egy csodaszép általa a gyerekeknek festett és szánt olajfestmény kíséretében nagy örömmel. Nyilván mindenki, az ott levők között is tisztában van ennek az intézménynek a valós és fájdalmas létével is, nincs rá jobb mondat: Azzal, hogy léteznek a házban olyan szobák, ahol menthetetlen kis betegek fekszenek utolsó idejüket töltve… Itt mindenki HŐS, és erővel, békés hittel átszőtt csoda ember!