Otthon is befizetheti a sárga csekkeket

Az otthoni munkavégzés felborította a mindennapi ritmusomat, ezért elfelejtettem befizetni a csekkeket. Mit a teendő ilyen esetben? – kérdezte olvasónk.

Bár máskor a csekkbefizetés könnyű és gördülékeny a postákon, a jelenlegi karantén ezt megnehezíti, és könynyebben előfordul, hogy az ember megcsúszik a fizetéssel. Különösen azok számára bonyolódott a költségek intézése, akik a koronavírus miatt tartósan betegekként nem mozdulnak ki, gyerekekkel vannak otthon, vagy idősebb korosztályhoz tartoznak. Szerencsére több más mód is van a számlák rendezésére.

MI TÖRTÉNIK, HA CSÚSZUNK A CSEKK BEFIZETÉSSEL?

Ha túllépjük a csekken feltüntetett befizetés határidejét, a szolgáltató a Polgári törvénykönyvben meghatározott jegybanki alapkamathoz kötött késedelmi kamatot számít fel. A számlánk alapösszegéhez járuló késedelmi kamatot feltüntetik a tartozásról szóló értesítőlevelekben, melyek díját mindig az azt követő számla összegéhez számolják. A csatolt, kamatos összeget tartalmazó számlát mielőbb, a megadott határidőn belül, ugyanúgy kell befizetni, ahogyan a hagyományos számlát szoktuk. Azok, akik csúsznak a számlával, gyakran aggódnak miatta, hogy hamarosan kikapcsolják otthonukban az adott közműszolgáltatást. Mindeközben a kikapcsolás előtt értesítőlevél érkezik a szolgáltatótól. Ez tartalmazza a kikapcsolásra megjelölt időpontot, így még mindig van mód kiegyenlíteni a tartozást. A jelenlegi vírushelyzetben is a fentiek érvényesek. Késedelem esetén emlékeztető levelek várhatók a késedelmi kamattal megnövelt összegről, amelyet a szokott módon kell befizetni. A kikapcsolást illetően azonban van változás: a Nemzeti Közművek hirdetménye szerint határozatlan időre felfüggesztette az áram- és földgázszolgáltatás kikapcsolását számlatartozás esetén. Ez azokra is vonatkozik, akiknek 60 napon túli tartozásuk van, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy azok, akiknél korábban kapcsolták ki a szolgáltatást, automatikusan visszakaphatják a járvány miatt. A vízszolgáltatást most a vízmű sem kapcsolja ki csúszás esetén.

HÁROM DOLOG, AMIT ÉRDEMES ÉSZBEN TARTANI:

1. A járványhelyzet ideje alatt se felejtsük el kiüríteni postaládát, hiszen számláinkra ugyanúgy számítanunk kell, ahogyan eddig! Ha otthonról dolgozunk, valószínűleg kevesebbszer megyünk az ajtón kívülre, de a postaládáig mindenképp tanácsos kimennünk. Ha egyáltalán nem mozdulhatunk ki a lakásból, kérjünk meg valakit telefonon, hogy vegye ki és zacskóba téve helyezze a kilincsünkre leveleinket! (Amennyiben nem muszáj ajtón belül maradnunk, ne feledkezzünk el segítségre szoruló ismerőseinkről, akiknek megtehetjük ugyanezt a szívességet!)

2. Mindig figyeljük a szolgáltatók honlapját, hogy tájékozódhassunk a legújabb hirdetményekről, a járványidőszakra bevezetett változtatásokról!

3. Végül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a számlát nemcsak a postán fizethetjük be! A szolgáltatók is felhívják a figyelmet a további lehetőségekre, melyekkel elkerülhető a sorban állás a postán. Praktikus felütni a szolgáltatók online felületeit, és átállni e-számlafizetésre, így nem papíron, hanem e-mailben érkezik majd a számla, és elektronikus úton fizethetjük be. A számlát kiegyenlíthetjük banki átutalással is, szinte minden netbankban van lehetőség a sárga csekk befizetésére is, illetve letölthetjük a csekkbefizetésre szolgáló mobilapplikációt.

(Forrás: Femina.hu)