Otthon a kanapén tanulni az angolt ingyenesen? – Igen, lehetséges!

A Dunaújvárosi Egyetem ingyenes angol nyelvi képzést indít a hallgatóinak és az érdeklődőknek is.

Egészen október 18-ig van lehetőség a jelentkezésre, ahol díjmentesen, online formában szintemelő vagy nyelvvizsga felkészítő tanfolyamon vehet részt az érdeklődő. A képzés 60 órás és a jelentkezők 3 csoportba osztva végzik el a tanfolyamot.

A Dunaújvárosi Egyetem öt indokot sorol fel a nyelvvizsga mellett!

Nyelvvizsga bizonyítvánnyal, azaz nyelvtudással a munkaerőpiacon sokkal könnyebb az elhelyezkedés, hiszen a legtöbb nagyvállalatnál is már kritérium a nyelvvizsga!

Ha nem is kritérium, de a legtöbb helyen nagy előnyt jelent a nyelvvizsga, talán még magasabb pozícióba is kerülhettek emiatt!

Akár alapképzésen vagy, akár FOSZK képzésen, de szeretnél majd teljes értékű diplomát, az okleveled átvételéhez szükséged van nyelvvizsgára!

A felvételinél plusz pont jár a nyelvvizsga bizonyítványért, így ha ebben a tanévben jelentkezel hozzánk, még időben tudsz vizsgát tenni a felvételihez!

Idegen nyelvtudással nemzetközi lehetőségek várhatnák rád mind a tanulás, mind a munka területén!

Ha legalább egy az alábbi pontok közül fontos számodra, akkor Te se hagyd ki ezt a lehetőséget, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemen ingyenes tanfolyammal tudsz nyelvvizsgára felkészülni, ráadásul mindezt otthonról, akár a kanapédról is el tudod végezni!

Jelentkezni az alábbi email címen lehet.