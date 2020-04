Ötletek a húsvéti dekorációhoz

A tavasz legnagyobb vallási ünnepe közeleg, így itt az ideje, hogy lakásunkat is ennek megfelelő díszbe öltöztessük. Összeszedtünk néhány egyszerű ötletet, melyekkel húsvéti hangulatot teremthetünk otthonunkban.

Az évszak egyik legjelentősebb ünnepéhez közeledve eljött az ideje annak, hogy otthonunkat is átjárja a húsvéti hangulat. Természetesen nem szükséges a lakás minden szegletében elhelyezni egy-egy tojást vagy nyuszit. Néhány jól megválasztott, ízléses dísz azonnal megadja az ünnep hangulatát. Összeszedtünk néhány dekorációs ötletet, melyeket akár mi magunk is megvalósíthatunk.

Egyedi ajtódísz

A hagyományos koszorú alapú kopogtatóknál maradva, az alapot célszerű valamilyen hajlékony faágból készíteni. Ehhez stílusosan – az ünnepnek megfelelően – használhatunk akár barkát vagy aranyesőt, melyek további díszítés nélkül is szépen mutathatnak. Amennyiben egyszerű faágat, vagy előre elkészített alapot használunk, nincs más dolgunk, mint kedvünkre díszíteni.

A tojásdíszek ebben az időszakban szinte elmaradhatatlanok: a kifújt tojások héját színezzük meg – ehhez használhatunk természetes anyagokat, mint például hagymahéjat, csalánlevelet vagy pirospaprikát, de akár speciális tojásfesték segítségével is alkothatunk –, majd ragasztópisztoly segítségével rögzítsük a koszorúalaphoz.

Amennyiben még egyedibbé szeretnénk tenni bejárati ajtónk ékességét, saját magunk is készíthetünk dekorációt. A kézimunkák szerelmesei horgolt tojást, csibét, nyulat is tehetnek rá, ezekkel igazán különleges végeredményt érhetünk el. Emellett készíthetünk például dekorgumiból vagy krepp-papírból is ünnepi figurákat, ennek kivitelezésébe akár a család legkisebb tagjait is bevonhatjuk. Az elkészült díszeket ez esetben is rögzítsük az alaphoz.

Ha húsvéti dekorációra gon­dolunk, sokaknak elsőként a tojásfa jut eszébe, ami nem is csoda, hiszen könnyen elkészíthető, nincs szükség túl nagy kézügyességre, ráadásul azonnal ünnepi hangulatot varázsol bármilyen helyiségbe.

A fa alapjául gyakorlatilag bármilyen ágat használhatunk. A legnépszerűbb a barka és az aranyeső, de nincs kőbe vésett szabály, bármilyen hajtás jó szolgálatot tehet. Amennyiben híján vagyunk az élő növényeknek, a hobbiboltok polcain érdemes körülnézni, ugyanis manapság számos különféle színű, méretű és formájú csavart ágat lehet kapni, amit ugyanúgy fel lehet díszíteni, mint a korábban említett növényeket. Utóbbi legnagyobb előnye, hogy a vásárlást követően minden évszakban alkalomhoz illően dekorálhatjuk, ezáltal otthonunk állandó díszeleme lehet.

Ami a dekorálást illeti, a kifújt tojásoknak jelen esetben is hasznát vehetjük. Ezeket számos technikával díszíthetjük. Festhetünk, rajzolhatunk rá, vagy dekorálhatjuk akár filccel és szalagokkal is. Aki nem szeretne a tojások kifújásával bajlódni, annak jó választás lehet a nikecellből készült tojás, így már csak a díszítésre kell koncentrálni.

Ha valaki nem szeretne a saját készítésű dekorációra időt szánni, a dekorboltok polcain biztosan talál az ízlésének megfelelő díszeket. Vásárolhatunk többek között műanyagból vagy fából készült apró figurákat is, melyek között a tojások és nyulak mellett csibéket és bárányokat is találhatunk.

Természetesen ez a dekoráció a lakás szinte bármely pontján megállja a helyét: tehetjük a hálószobába, a nappaliba vagy akár a konyhába is.

Legyen ünnep a konyhában is

Ha díszítésről van szó, nem feledkezhetünk meg a konyháról sem, hiszen az ünnephez kapcsolódó tradicionális ételek elfogyasztásának – és elkészítésének – helyszíne is fontos része a lakásnak. Itt az ideje elővenni a szekrény mélyén lapuló húsvéti asztalterítőt vagy asztali futót. Természetesen jöhetnek az ünnepi mintás szalvéták is.

Ha a minimalista stílusra szeretnénk törekedni, akkor feldobhatjuk a helyiség hangulatát néhány húsvéti figurával, vagy magunk által készített kisebb fészekkel, melybe belehelyezhetünk tojásokat vagy kisebb húsvéti dísztárgyakat is.

Forrás: feol.hu