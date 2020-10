Őszi kerti munkák – második etap az október

Az ősz aktív időszak a kertben. Ilyenkor készíti elő a gondos kertész a kövekező tavaszt.

Ahogyan a természet is kezd nyugovóra térni, úgy októberre is egyre kevesebb teendő marad a kertben. Ha a korábbi hetekben letudtuk az érzékenyebb növények gondozását, ültetését, akkor a nagyobb feladatok közül már csak a fák és bokrok ültetése marad hátra. Ilyenkor a talaj hőfoka a napközbeni melegek miatt alkalmas arra, hogy a gyökerek kellőképpen kifejlődjenek – természetesen ebben az esetben is törekedjünk arra, hogy az altalaj laza legyen, illetve gazdag, táp­anyagban dús helyre kerüljenek.

Nem hibázhatunk nagyot, ha olyan növényeket választunk, amelyek a szomszédoknál is évek óta szépen fejlődnek, hiszen így nem kell hosszú kutatómunka ahhoz, hogy a kertészeti árudák kínálatából választani tudjunk. A konténeres, földlabdás fák szinte biztosan megerednek, bár jelentősen drágábbak is, mint a szabadgyökerűek, amelyek kiválasztásnál oda kell figyelni, hogy életképes csemetét vigyünk haza. Elsősorban a gyökeret kell jól megnézni, ez fontosabb, mint a korona.

A meglévő fák és bokrok visszametszése is elengedhetetlen, főleg akkor, ha megbetegedett, sérül vagy elhalt ágakat látunk. Ha viszont a bokrok túlságosan tömöttnek hatnak, akkor elgondolkozhatunk a ritkításon, hiszen ez hosszú távon előnyére fog válni, mivel így a középső részek is elegendő fényt és levegőt kapnak majd. A gondozás előtt mindenképp tájékozódjunk arról, hogy melyik típusnak milyen konkrét igényei vannak – tanácsolják a szakértők.