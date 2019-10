Ősszel is tevékenykednek a kertmániások

Az őszi munkákról, amelyeket a kertünkben illik végeznünk, már szóltunk. De még messze nem merítettük ki a témát. A Kulcsi Kertmániások is teljes erőbedobással dolgoznak a virágoskertjeikben.

Locsolni kell! – hívják fel a figyelmünket, mert bár ősz van, de nagyon nagy szárazság, és a tavaszi szép virágzáshoz fontos, hogy a növényeink begyökeresedjenek. A másik nagy feladat a visszavágás. Mindent, ami elnyílott, le kell vágni, legyen az őszirózsa, liliom vagy akár hortenzia. A visszavágott évelőket érdemes a hideg ellen faleveles takarással védeni. A növények földjét meg kell lazítani, hiszen a tavaszra készülve ide kerülhetnek 8-10 centi mélyre a nárcisz-, tulipán- és jácinthagymák. Akkor szép igazán, ha ágyásonként és színenként csoportokban ültetjük el a tavaszi hagymásokat. A rózsákat is vissza szokás Kulcson (is) vágni, komposzt kerül a virágtő aljába, és így kerülhet rá a hideg elleni takarás.

A szabadban kell hagyni a tálakat, hogy tavasszal teljes pompában viruljanak

Ilyenkor kell elkészíteni a tavaszi virágtálakat, összeültetéseket is. 25-30 centiméter átmerőjű tál már igazán szépen mutat asztal közepén, a teraszon, vagy az ajtó előtt is akár az érkezőket fogadva. Beültetéskor általános virágföldet dúsítsunk jó minőségű marhatrágyával, figyeljünk a víz­elvezetésre. Az ültető alkalmatosság többféle lehet, attól függően, hova szeretnénk helyezni. Fém­edény, agyagcserép, de fonott kosár vízhatlanra kibélelve is jól mutathat a megfelelő helyen. Szép egységet képez egy ilyen nagyságú tálban egy tő margaréta, három primula, a tál közepében igazán csinos a levendula, a tál szélre ültessünk borostyánt, nyuszifület, kecskerágót és a virágtövek közé kerülhet még egy-egy hagymás növény is, így tavasztól nyárig élvezhetjük a virágok szépségét. Készíthetünk színekkel és levelekkel díszítő tálat is. Ebben az esetben is a súlypont a tál közepén legyen. Ebbe ültethetünk mini tuját, borostyánt és kecskerágót, esetleg más örökzöld cserjéket. E tálak már most is szépen díszítenek, akár temetőbe is vihetjük. De nagyon fontos, hogy kinn kell hagyni a szabadban az összeültetéseket megfagyni, mert így fognak tavasszal teljes pompájukban ékesíteni a kertész örömére.