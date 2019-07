Összefogás kell a rongálások megelőzésére

Rengeteg dolog van a világon, amit egyáltalán nem értek. Ezek közé tartozik a rongálás.

Számomra elképesztő, hogy van valami, ami elkészül, emellett még hasznos dolog is, de néhány pszichopatát zavarja, és ellenállhatatlan vágyat érez azért, hogy tönkretegyen valamit, hogy romboljon. Sajnos ez a sorsa a Béke városrészben lévő közlekedési parknak is – már nem először.

A napokban ismét arról kaptunk hírt, hogy a közlekedési táblákat eszement alakok megrongálták. A negyvenéves parkot tavaly újították fel a „Kösz Hankook” jótékonysági programja és a város önkormányzata támogatásának köszönhetően. A Március 15-e téren elkészült parkot elsősorban a környező óvodák és iskolák használják, itt ismerkednek meg a gyerekek a KRESZ alapjaival. A picik mindig örömmel veszik birtokba a parkot, ahol néhány különlegességet, például körforgalmat és vasúti átjárót is találhatunk.

Az ügyben megkerestük Sztankovics Lászlót, a városrész önkormányzati képviselőjét, aki nagyon elkeseredetten nyilatkozott: – Már harmadszor kell felújítanunk a parkot. Nem értem, hogy senki sem veszi észre a rongálást, pedig két nagy tömbház van a könyéken… Nem értem, hogy senki sem látja a rongálásokat… Vagy nem mernek szólni a lakók, vagy nem érdekli őket a közlekedési park sorsa? Pedig tovább szeretnénk fejleszteni a parkot, például kosárlabda-palánkkal, felnőtteknek való játszótérrel. Versenyeket rendezhetnénk, mind ügyességit, mind elméletit, még az óvodásokat is nagyon érdekli a dolog. Most megpróbálunk két reflektort elhelyezni ide, talán a kivilágítás megakadályozza a rongálókat a tevékenységükben. Egyébként most beszéltem Markóth Bélával, a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetőjével, aki már kért árajánlatokat, vagyis úgy néz ki, hamarosan megtörténik a terület reflektorokkal való megvilágítása. Bízom benne, hogy ezáltal javul a helyzet, mert egy nagyon értékes, hasznos dologról van szó. De a legfontosabb, hogy az ilyen vandalizmust leginkább úgy lehet megakadályozni, ha megfelelő a civil összefogás, és nem félünk közösen fellépni a rongálók ellen.