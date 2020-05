Országos koronavírus szűrés indul – segítse részvételével a járvány elleni küzdelmet!

Segítsen Ön is a koronavírus elleni harcban! Védje családját, szeretteit és támogassa az orvosképző egyetemek kutatását!

Az alábbiakban a fejer.hu portál felhívását olvashatják:

Kedves Honfitársunk!

Segítsen Ön is a koronavírus elleni harcban!

Védje családját, szeretteit és támogassa az orvosképző egyetemek kutatását!

Az új, rövid idő alatt világméretűvé váltkoronavírus járvány alapvetően változtatta meg életünket és mindennapi tevékenységeinket.

Most arra kérjük, hogy legyen része egy országos programnak, amellyel segítheti a járvány leküzdését, valamint hozzájárulhat a vírusfertőzés megelőzését és terápiás lehetőségeinek felfedezését célzó kutatások sikeréhez.

Hazánk négy orvosképző egyeteme a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Tudományegyetem tudományos megalapozottságú, országos reprezentatív szűrővizsgálatot indított a14 év feletti korosztály körében. A vizsgálat célja, hogy pontosan feltérképezzük Magyarország átfertőzöttségét az újtípusú koronavírussal, ezáltal fontos adatokkal támogassuk kutatásainkat és segítsünk a járvánnyal kapcsolatos megalapozott döntések meghozatalában.

Miért jó Önnek, ha önkéntesen részt vesz a szűrésen?

· Megtudhatja, hogy Ön jelenleg fertőzött-e, vagy már korábban átesett újtípusú koronavírus fertőzésen, és ezzel növelheti családja, szerettei, gyermekei biztonságát

· Információt kap arról, hogy biztonságosan folytathatja tovább a munkáját, vagyis védhetia munkahelyét, munkatársait

· Lehetővé teszi, hogypontos képet kapjunk a magyarországi koronavírus helyzetről, a magyar lakosság átfertőzöttségéről, a vírus várható terjedéséről

· Hozzájárulhat ahhoz, hogya kutatók minél hamarabb megtalálják a vírus ellenszerét, gyógyítási és megelőzési lehetőségeit

· Segít a közeljövő fontos feladatainak azonosításában, és a jövőbeli teendők meghatározásában, megalapozott döntések meghozatalában

Ne feledje:

Ön egyszemélyben 500-1000 honfitársát is képviseli azzal, ha részt vesz a szűrésen! Most Ön is sokat tehet, és felelőssé is vált azért, hogy leküzdjük a járványt!

KÉRJÜK, HA MEGHÍVÓT KAPOTT,

MINDENKÉPPENJELENJEN MEG A SZŰRÉSEN!

Hogyan zajlik a szűrés?

Önt hamarosan telefonon vagy személyesen felkeresi egy munkatársunk,és egy kérdőív kitöltését kérjük Öntől. Ezt követően, illetve ezzel egyidőben megadjuk, hogy hol és mikor kerül sor a szűrővizsgálat elvégzésére az Ön lakóhelyén.

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni, otthonában is biztosítjuk a szűrés lehetőségét.

Figyelünk arra, hogy Önt a szűrésen való részvétel minél kisebb mértékben terhelje.

Amennyiben Ön jelenleg otthoni karanténban van, és hozzájárul a vizsgálatban történő részvételhez, a mintavételt otthonában végezzük el.

A szűréshez a kitöltött kérdőíven túl, egy beleegyező nyilatkozat aláírására van szükséga mintavételt megelőzően. A beleegyező nyilatkozat aláírását követően, szakképzett kollégáink védőfelszerelésbenleveszik Öntől a vizsgálatokhoz szükséges mintákat.

A mintavétel két részből áll:

o Pálcikával történő mintavétel a szájból (garatból) és az orrból

o Vérvétel

A vizsgálathoz nem szükségssses éhgyomorra lenni, de javasoljuk, hogy a megadott időpont előtt 2 órával már ne egyen. Folyadék fogyasztása a vizsgálat előtt megengedett.

Kiskorú (14-18 éves) személy esetén a fiatal mellett az egyik szülő szűrését is elvégezzük. Ebben az esetben a beleegyező nyilatkozatot az egyik szülőnek és a fiatalnak is alá kell írnia. Kiskorú esetében lehetséges, hogy csak a pálcikás szűrésre kerül sorés a vérvételre nem.

Mikor jelezzek vissza és mikor lesz a szűrés?

Kérjük, hogy a KSH-tól kapottlevélre 24 órán belül jelezzen vissza a megadott elérhetőségeken, vagy fogadja telefonos megkeresésünket, és nyilatkozzon, hogy részt kíván-e venni a vizsgálatban.

Hogyan kapom meg az eredményt és mi történik, ha újtípusú koronavírussal fertőzött vagyok?

A vizsgálat eredményét annak elkészültét követően, az adatvédelmi szabályok betartásával azonnal eljuttatjuk Önnek az eredmény magyarázatával együtt. Értesítésünket az ügyfélkapun keresztül kapja meg, vagy háziorvosa segítségét is kérhessti annak elektronikus letöltésében.

Amennyiben Ön újtípusú koronavírussal fertőzött–tünetei súlyosságától függően – otthoni karanténba kerül, vagy kórházi kezelést kap. Ebben az esetben természetesen vállaljuk családja teljeskörű szűrését is, az Ön állapotát pedig szakképzett kollégáink felügyelik. Kórházi kezelés szükségessége esetén, ellátását az egyetemi klinikákon elvégezzük.

Köszönjük, hogy Ön is segít a vírus elleni küzdelemben! Önkéntes részvételével támogatja a járvány leküzdését és a vírussal kapcsolatos kutatásokat, védi családját és környezetét!