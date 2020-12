Orosz Tamás kerékpárokat újít fel és ajándékoz a rászorulóknak

Orosz Tamás létesítményi tűzoltó. Lételeme a segítség másoknak. Szabadidejében kerékpárokat javít az egyik kerékpárüzletben. Mostanában felújít és ajándékoz.

Dunaújváros

Mivel sok szabad kapacitása volt, és szereti csinálni, kialakított otthon a mosókonyhában egy kis műhelyt. A tűzoltómunkájában 24 órás szolgálat után 48 óra szabad, ezért úgy gondolta, valami olyannal kellene töltenie, amit szívesen művel. A hivatása során mindig a bajjal, a katasztrófával találkozik, keresett valamit, amivel jót tehet. Véleménye szerint a férfiakban kódolva van: szükségük van arra, hogy a két kezük munkájával hozzanak létre valamit. Ez vele sincs másként. Meghirdette, hogy hozhatnak hozzá javítani kerékpárokat. A hozzáadott érték az ő munkája, használt alkatrészből nagyon sok mindent meg tudott oldani. Aztán ez a dolog önálló életre kelt.

Ahhoz hasonlítja, mint amikor fotózáskor – merthogy Tamás remek fotográfus is – valamilyen alkotás létrejön, és ő rácsodálkozik az eredményre, mintha nem is ő hozta volna létre. Egyszóval, egyszer csak elkezdtek hozzá olyan kerékpárokat is vinni, amikre már nincs szükség, de kidobni nem akarják. Ha meg tudja javítani, akkor adja oda olyannak, akinek szüksége van rá. Aztán ez szinte mozgalommá nőtte ki magát, hetente van, hogy négy kétkerekűt is felajánlanak neki. Eleinte persze volt, hogy öt órán keresztül kellett flexelni, hegeszteni, hogy használható darab legyen belőle, ilyen nagy átalakítás ma már nem fér bele az időbe, de heti 15-20 órát így is egészen biztosan erre fordít.

Pár órás munkával működőképessé varázsolhatók

Egyre érkeznek olyan drótszamarak, amik pár órás munkával működőképessé varázsolhatók. Sok használt alkatrésze van, amiket felhasznál, nem csinál konkurenciát a kerékpárboltoknak. A héten már az ötvenedik felújított, használatra alkalmassá tett kerékpárt adja oda ajándékba olyan jelentkezőnek, aki nem tudná azt megfizetni. Azt tapasztalja, inkább a hölgyek mernek kérni vagy felajánlani, a férfiakat a büszkeségük a háttérben tartja.

A legnehezebb talán azt eldönteni, hogy a jelentkezők közül ki kapja meg a járgányt. Napi 15-20 levelet kap. Még az elején eldöntötte, nem fog mérlegelni, kinek jobb vagy rosszabb a sorsa, szigorúan tartja a jelentkezési sorrendet. Általában olyanok jelentkeznek, akik tényleg rászorulók, de akadtak olyanok is, akiknek a közösségi oldalán a jobbnál jobb nyaralások képei, drága autó volt látható. Utóbbiakat finoman elutasítja. Meg aztán vannak olyanok is, akik épp hogy elvittek egy biciklit, már jelentkeznek a következőért. Tamás szívesen, örömmel csinálja ezt a jótékony munkát. Kikapcsolja. Szól a zene mellette, élvezi a dolgot, és segíthet is vele, ez külön örömöt okoz számára. Már többször előfordul olyan is, hogy őt is megajándékozzák különféle szerszámokkal, hogy könnyebb legyen segítenie.