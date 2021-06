Öröm lesz visszagondolni a Tibi bácsival eltöltött horgászatokra

A nyár a táborozások hónapja. Így van ez a Rácalmási Sirály Horgász Egyesületnél is, ahol nagy hagyománya van a nyári horgásztábornak. Idén is remek programokkal készültek a szervezők a június 21-től 26-ig tartó halbűvölő maratonra.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

Eszenyi Tibor vezeti a tábort, aki a lassan már véget érő táborról beszélt.

– Tizenöt éve rendezi meg az egyesület a horgásztábort. Én idén kapcsolódtam be a tábor szervezésébe és lebonyolításába. Több helyszín volt már, az utóbbi hat-nyolc évben azonban a rétimajori Nyalóka-szigeten tartjuk a nyár kiemelt eseményét. Itt remek horgászhelyen, a fák hűsítő lombjai között hódolhatunk a sporthorgász szenvedélyünknek és a szálláshelyekre sem lehetett panaszunk. Húsz gyereket tudunk fogadni és elszállásolni. Január közepén elkezdődnek a jelentkezések és nagyon hamar be is szoktak telni a helyek, február közepére, március elejére. A költségek nagy részét a horgászegyesület állja, de pályáztatás útján is rendelkezésre állnak források. Így napi háromszori étkezést is tudunk biztosítani, bár mindig van nálunk annyi eledel, ha valaki megéhezik a nagy horgászatban, a fő étkezések között is talál egy kis kolbászt, kenyeret, zsírt, paradicsomot vagy paprikát. Két segítőm van a tábor lebonyolításához, de a feleségem is meglátogatott bennünket. Igazán jó hangulatú a tábor, hiszen azt csináljuk, amit szeretünk.

– Hogyan teltek a gyerekek napjai?

– Az elsődleges cél az volt, hogy minél többet horgásszanak a gyerekek. Nagyon lelkesek voltak, szeretnek horgászni. Nem is gondoltam volna, hogy képesek akár hajnali négykor is felkelni, hogy a vízparton legyenek. Az aranyló napfelkelte ott érte őket, csodás élményt adva nekik. Elméleti és gyakorlati oktatást is végeztünk. A horgászat technikai és taktikai részleteibe is beavattuk őket. Horgászismereti kvízekkel is színesítettük a tábor programjait. Úgy gondolom az alapismereteket sohasem árt felfrissíteni. Ilyen volt például a halismereti versenyünk, ahol képekről kellett a fajtákat megtippelni. A héten a foci sem maradhatott el, hiszen mindenki EB-lázban égett. Együtt szurkoltunk a magyar csapatnak a továbbjutásért.

– Úgy tudom a pénteki nap mindig különleges.

– Igen, idén is megrendeztük a horgászversenyt, ahol a gyerekek a hét tapasztalataival felvértezve mutathatták meg, hogy milyen ügyesek. El tudom mondani, hogy mindenki nagyon ügyes volt, ki nagyobb, kis kevesebb sikerrel dobta a vízbe a botját. A horgászathoz azonban szerencse is kell. Tíz csapat versenyzett egymással, mindegyikben két fiatal horgász állt versenyben a legszebb fogásokért.

A verseny állása szerint első lett Vesztergom Miklós és Schmidt Márton csapata, akik 10,25 kg halat fogtak.

A második csapatban Lampert Adrián és Libor Ádám 5,65 kg halat fogott.

A harmadik helyezett Vesztergom Vilmos és Vesztergom Lóránt lett 4,15 kg-os fogással.

Az első három helyezett kapott oklevelet, az első pedig kupát is hazavihetnek. Természetesen a tábor minden résztvevője kapott emléklapot.

15-20 év múlva, majd öröm lesz visszagondolni a Tibi bácsival eltöltött horgászatokra – nevet a szervező. Majd így folytatta – ezután indultunk elfogyasztani a megérdemelt ebédünket, hiszen kellően megéheztünk a nagy versenyben. Este felé pedig tábortűz mellett szerettük volna búcsúztatni a tábort. Terveink szerint szalonnát, virslit sütöttünk volna, de sajnos a vihar közbe szólt. Így is a heti legszebb élményeinket osztottuk meg egymással este. Reggel pedig már búcsút is intettünk a nyalóka-szigetnek, remélve azt, hogy jövőre ismét együtt lehetünk, mert igazán jó hetet töltöttünk el egymás társaságában.