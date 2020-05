Öröm a horgászoknak, jelentős segítség a haltermelőknek!

A kormány döntése alapján korábban soha nem látott nagyságrendű telepítési támogatáshoz jutnak az állami tulajdonban lévő horgászvizek halgazdálkodási hasznosítói. A lehetőségre a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület, valamint a Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége (Hofesz) és a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetsége (HVDSZ) is pályázott, sikerrel.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) által koordinált haltelepítés a hazai haltermelés és a halgazdálkodás történetének eddigi legnagyobb logisztikai feladata. A döntés nemcsak a közvetlenül érintett mintegy 1500 dolgozó munkahelyének megtartását segíti, de a koronavírus-járvány elmúltával gyorsan és hatékonyan szolgálja majd a szabadidős sporthorgászat, a világelső horgász-versenysport, és a horgászturizmus újraindítását, valamint a halfogyasztás élénkítését. Az intézkedés emellett a horgászatban érintett szervezetek és gazdasági társaságok több mint 2500 munkahelyének megóvását is szolgálja.

Az Agrárminisztérium a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) kezdeményezésére az új típusú koronavírus okozta külpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt intervenciós felvásárlást végez, ami a haltermelőknél felhalmozódott harmadik nyaras korosztályú ponty készleteit érinti. A felvásárlás támogatási keretösszege bruttó 800 millió forint, amit az agrártárca a Pénzügyminisztérium egyetértésével határozott meg.

Az Agrárminisztérium az intervenció szervezésével, végrehajtásával, és ellenőrzésével a Mohosz Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központját bízta meg, amely közfeladat-ellátása keretében térítésmentesen látja el a feladatot. A felhalmozódott halkészletek kihelyezése nem tűr halasztást, ezért az érintett szervezetek rekord gyorsasággal fejezték be az előkészítési munkákat, a Nébih pedig soron kívül elvégezte a halegészségügyi kockázati felmérést, illetve az esetleges importhal kiszűrését.

A Mohosz és a MA-HAL az Agrárminisztérium jóváhagyásával meghatározta az elosztási elveket. Kedvezményezettek azok a tagszövetségek, és tagegyesületek (valamint a Tisza-tó speciális jogállású halgazdálkodási hasznosítója), ahol 5 hektárnál nagyobb vízterületű állami, vagy többségi állami tulajdonú vízterületet hasznosítanak horgászati célra haszonbérlői, vagy alhaszonbér­lői jogviszony keretében, és ahol a vízterület tartósan alkalmas a ponty élettereként. Ennek a feltételnek a dunaújvárosi egyesület megfelel. A kiemelt horgász­sport versenypályaként működő, évi több versenynek otthont adó vízterületek a szakszövetségi javaslat alapján központi többlethalasítási támogatást kaptak. A Mohosz külön gondoskodik a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által hasznosított vízterületek rendkívüli telepítési hozzájárulásáról. A példaértékű, zárt termelési, kihelyezési gyakorlatot követő balatoni szervezet többlettámogatását a 2020. őszi és 2021-es halasítási támogatási pályázatai segítségével oldja meg a horgász szakmai szövetség, figyelembe véve a balatoni horgászok érdekeit is. A szintén jelentős horgászturisztikai vonzerővel bíró Tisza-tó, Velencei-tó, valamint a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág esetében az eddigi­hez képest jelentősen emelkedett a támogatott telepítési halmennyiség.

A legtöbb állami vízen a telepítés mértéke akár a korábbi időszak teljes éves kihelyezését is meghaladja, és az állami forrásból végrehajtandó rendkívüli haltelepítés értéke az állami halvagyont növeli.

A mostani telepítés a magyar halgazdálkodás történetének eddigi legnagyobb logisztikai feladata. A munkában 29 haltermelő, és mintegy 80 jármű vesz részt. A mintegy 1200 tonna ponty telepítése a következő hetekben több mint 350 horgászvízen, és négyszáznál is több telepítési ponton valósul meg. A koordinált telepítések április végén elkezdődtek, a program várhatóan május közepén ér véget.

A kormányzati intézkedés a dunaújvárosi és a térségi horgászokat is érinti. Fontos hangsúlyozni, hogy a megpályázott halmennyiség a vízkezelőknek nem kerül pénzébe, tehát a fenti mennyiséget térítésmentesen lehetett igényelni.

Sikerrel pályázott a HVDSZ és a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület is

Dulaszky-Kovács István, a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Duna menti Szövetségének (HVDSZ) alelnöke lapunk megkeresésére elmondta, a Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége (Hofesz) és a HVDSZ is sikeresen pályázott, így a Nagytétény és Dunaföldvár közötti Duna-szakaszon 400 mázsányi, háromnagyaras, 2-3 kilós ponty került a folyóba. A telepítést a közelmúltban két ütemben, Ercsinél és Adonynál végezték el a szakemberek.

A lehetőséggel élve a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület vezetősége azonnal beadta igényét az általuk kezelt két vízterület kapcsán, sikeresen. Így április utolsó napjaiban a Felső öbölbe 5 mázsa, a Kikötő öbölbe 12 mázsa horog­érett pontyot telepítettek. A nagy Dunán, a régi kompkikötőnél további 40 mázsa hal telepítésére számítanak. Ezzel ritkán látott halsűrűség került vizeinkbe.

Az alacsony vízállás és a melegedő idő miatt fennállt a valószínűsége egy esetleges halpusztulásnak, ezért az egyesület vezetősége engedélyt kért a fenti két vízterületre, hogy a pontyra vonatkozó, május 4-én érvénybe lépett fogási tilalmat feloldják.

Meg is kapták, így a pontyra vonatkozó fajlagos tilalom május 7-étől már nincs érvényben, a horgászok a szokásos módon és szabályok szerint emelhetik a szákba a pontyokat.