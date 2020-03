Óraátállításról, alvásról otthoni karanténban

Március 29-én hajnali 2 óráról 3 órára állítottuk át az óráinkat. Ez pár napra összezavarja a szervezetünket, amíg át nem állunk a változásra. Ilyenkor az alvásra és a pihenésre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.

A bevezetett kijárási korlátozás miatt nem hagyjuk el otthonunkat, csak fontos esetben; ilyen a munkába járás, vagy a bevásárlás. Természetesen nem kell begubóznunk, akár sétálgathatunk is az ajánlásoknak megfelelően. A bezártság azonban hatással van az alvásunkra is, hiszen többen tapasztalhattuk, hogy kitolódik a nap és tovább maradunk ébren. Aki home office-ban dolgozik, vagy be kell mennie a munkahelyére, annak a reggeli ébresztő ugyanúgy és ugyanakkor szól. Érdemes azért pár tanácsot megfogadni G. Németh Györgytől, a Magyar Alvás Szövetség elnökétől:

A napi életritmus, az éjszakai pihenés kiemelt fontosságú, az alvás jelentős szerepet játszik a szervezet ellenálló képességének a fenntartásában és erősítésében. Bár sokak számára lehetőség adódik korábbi alvás adósságok pótlására, a cirkadián ritmushoz igazodás, azaz a nappalok és éjszakák változásaihoz történő alkalmazkodás ütemét a rendkívüli helyzetben sem szabad megbontani. Az éjszakai pihenés a szervezet számára nélkülözhetetlen. A folyamatos otthoni jelenlét során is vigyünk rendszert az alvási szokásainkba, feküdjünk és keljünk ugyanabban az időben! Végezzünk rendszeres testmozgást, de semmiképpen sem közvetlenül lefekvés előtt! Előtte négy órával ne igyunk koffein tartalmú italokat és ne együnk nehéz, fűszeres vagy cukros ételeket, ne fogyasszunk túlzott mértékben alkoholt és ne dohányozzunk! Ügyeljünk a hálószoba folyamatos szellőzésére! A fekhely legyen kényelmes, próbáljunk meg kizárni minden zajhatást, és gondoskodjunk a szoba megfelelő sötétítéséről! Figyeljünk hálótársunk, gyermekeink alvására is!