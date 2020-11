Online válogathatunk a katalógusból, amit regisztráció és egyeztetés után vehetünk át a könyvtár előtt – tájékoztatja a mezőfalvi könyvbarátokat lapunkon keresztül is Horváth István könyvtáros.

Mezőfalva

Ez is bizonyítja, hogy a legnehezebb időkben is van megoldás, hogy a bezárt napjainkat, időszakainkat olvasással töltsük. Bár a mezőfalvi könyvtár a vírushelyzet szigorodása miatt kénytelen volt bezárni, azért van mód a kölcsönzésre. Horváth István könyvtáros az alábbiakban foglalta össze a kölcsönzéshez szükséges információkat:

– Egy-egy jó, vagy éppen hasznos olvasmány nagyon kellemes elfoglaltság a hosszú téli estéken, amit nyolc óra után már kényszerűségből is mindenképpen otthon kell tölteni. Jó szívvel ajánlom nemcsak a regényeket, útikönyveket, de az ismeretterjesztő könyveket is.

– Bár a kölcsönzés a könyvtárból jelenleg nem lehetséges, ha valaki mégsem szeretne olvasnivaló nélkül maradni, annak a következő módon tudok segíteni: Előzetesen be kell jelentkezni a 06-25/506-985-ös telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen vagy a Facebookon privát üzenetben. Az elérhetőségeken lehet leadni a kiválasztott könyvek címét, amelyeket azután összekészítek, és az egyeztetett időpontban kiviszek a könyvtár elé, ott veszem vissza a visszahozott könyveket is. A könyveket online katalógusunkból lehet kiválasztani. Elérhetó a www.fejerkszr.hu oldalon, jobb oldalt felül az „online katalógus” fülre kattintva. Ki kell választani a részletes keresést, a „hatókörnél” beírni Mezőfalvát. Ha valakinek nehézséget okoz, akkor is keressen bátran!