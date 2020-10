Olykor szükséges a kutyaöltözet – Beköszöntött az ősz

Ahány kutya, annyiféle – van, amelyiknek az októberi hideggel érkezik el a jó idő, míg vannak, amelyek már egy hónapja reszketnek a reggeli séta alkalmával.

A kutyaruha sokak szerint csak úri huncutság, mások viszont úgy vélik: inkább ez, mint az állatorvosi költségek. Nem árt tudni: egy lakásban élő kutya a hirtelen hőmérséklet-különbségre épp olyan érzékenyen reagál, mint a gazdája. Éppen ezért, amikor már reszket az a szegény jószág a séták alkalmával, akkor húzzunk rá egy kötött szvettert, könnyű pulóvert, hogy amíg meg nem érkeznek a valódi mínuszok, addig se érezze rosszul magát a szabadban! Sokféle változat kapható, de ne a trend legyen az első, ami alapján választunk! Ahogy az emberi alak, úgy a kutyafajták is különböző méretű, formájú, megoldású ruhákban érzik jól magukat. Vegyünk egy agarat példának: mély mellkasa, hosszú nyaka miatt az átlagos típusok egészen biztosan nem lesznek jók rá. A kistestű, hosszú szőrű kutyáknál azért is érdemes időben elkezdeni az öltöztetést – még ha nem is fáznak -, hogy a sár ne koszolja össze a hasuknál a szőrt.

A buldogok vastag dereka, viszonylag rövid teste pedig megint másfajta megoldást kíván. De sorolhatnánk az összes többi, gyakran lakásban tartott fajtát. A kutyaruha kiválasztása tehát odafigyelést igényel, így aki teheti, vásárlás előtt próbálja fel kedvencére a megfelelőnek ítélt darabot. Hamarosan elérkezik az az időszak is, amikor már sózzák a járdákat, utakat. Igen ám, de ez az anyag rendkívüli fájdalmakat okozhat a kutyának! Tappancsán a mikrorepedésekbe bekúszó sóoldat igazán fájdalmassá teszi a sétát. Amikor emelgeti a lábait egy-egy ilyen sáros-sókásás időben, akkor gyanakodjunk, hogy ez lehet a problémája! Talán ennek kiküszöbölésére és a sár séták utáni rendszeres lemosásának elkerülésére találták fel a kutyacipőket. Lehet is kapni mindenhol. Csak éppen szinte senki nem használja őket, s ez nem is véletlen. Ha szórakoztatni akarjuk magunkat és kedves kutyabarát, de kellőképpen kárörvendően kegyetlen ismerőseinket, akkor adjuk rá kedvencünk mind a négy tappancsára, és megtudjuk, miért nem használja senki. Nehéz szakadó röhögés nélkül kibírni azt a látványt, amit ilyenkor a kétségbeesett kedvenceink produkálnak. Ezért inkább, amikor eljön az idő, kenjük kellően zsíros kutyatappancskrémmel, ami megakadályozza, hogy az apró sérülésekbe bejusson a csípős lé. Az őszi és téli kutyaviseleten kívül az összes többi már csak a ráadás – de mondhatjuk úgy is, hogy divatozás. Egészen addig, amíg ez nem megy az eb közérzetének rovására, lehet ártatlan játék… A vélemények megoszlanak a tüllszoknyás kiskutyák, kapucnis bebugyolálások és egyéb hasonló megoldások láttán, de egy valami biztos: ezek egyike sem a kutyáról, hanem inkább a gazdáról árul el nagyon sokat.