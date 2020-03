Olyanok vagyunk, mint a bevetésre váró katonák a háborúban

Dr. Fekete Borbála Dunaújvárosban és néhány környező településen lát el háziorvosi és ügyeleti szolgálatot. 2019-ben a Nemzet háziorvosa kitüntető címet adományozta részére dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban kérdeztem a doktornőt.

– Maradjunk otthon, mossunk gyakran kezet, ezeket nagyjából mindenki tudja. Ön mit tapasztal, milyen tudnivalókat kell még megszívlelnünk és a napi rutinba beépítenünk?

– A városban járva sokszor látok még a veszélyeztetett korosztályba tartozó embereket az utcákon, üzletekben. Velük kellene beszélni, nekik elmondani, hogy

MARADJANAK OTTHON.

Ez a közös felelősségünk. Családtagoké, szomszédoké, mindenkié. Mindenkit arra kérek, idős családtagját, szomszédját győzze meg az otthonmaradásról, ajánlja fel segítségét! Ezenkívül kevés szájmaszkot viselőt látok az utcákon, pedig fontos lenne!

– Néha el kell mennünk postára, gyógyszertárba vagy vásárolni. Mit tanácsol, hogyan tegyük ezt meg biztonságosan?

– A biztonságos vásárlásnál fontos, hogy ne fertőzzünk meg senkit, és csökkentsük saját megfertőződésünk kockázatát. Ebben segít, ha kesztyűt, szájmaszkot viselünk, fogjuk össze a hajunkat, vagy viseljünk kendőt, sapkát. Ne pénzt használjunk a fizetésnél, hanem bankkártyát. Jó lenne, ha csak meghatározott számú embert engednének be egyszerre egy üzletbe. Ahol sorban állás lehetséges, például a pénztáraknál, kétméterenként csíkot ragasztanának a padlóra, hogy mindenki lássa, hol állhat a következő személy a sorban.

– Aki nem tud otthonról dolgozni és napi szinten találkozik emberekkel, ő hogyan védekezzen?

– Az előzőek itt is érvényesek, ezek mellett érdemes olyan hosszú ujjú védőruhát, köpenyt viselni, amit akár naponta lehet 60 fokon mosni.

– Amennyiben hőemelkedést vagy más enyhébb tünetet észlelünk magunkon, akkor is hívjuk fel a háziorvosunkat, vagy elég beszedni egy Algopyrint?

– A COVID-19 fertőzés az esetek 80 százalékában enyhe, influenzához hasonló tünetekkel jár. Minden ilyen esetben jelezzük telefonon háziorvosunknak a betegséget. Hasznunkra lehet ebben az esetben a lázcsillapító C- és D-vitamin, köptető, száraz köhögésre való és hörgőtágító gyógyszer. Ezek közül sok vény nélkül kapható, a gyógyszertárban tudnak ajánlani többfélét is.

– Ön szerint mikor kell maszkot használnunk és elégséges-e a házilag elkészített maszk?

– A maszkok viselését fontosnak tartom. Az optimális az lenne, ha mindenki ffp3 minőségű maszkot tudna viselni, de erre nincs lehetőség. Minden maszk hatásos. A házi pamut maszkok a vírusméretű részecskék ötven százalékát felfogják. A valóságban a vírusok ritkán szállnak egyenként a levegőben. Legtöbbször porhoz vagy apró vízcsepphez tapadva léteznek. Így már az egyszerű, sőt a házilagos maszkok vagy kendők is jó hatásfokkal szűrik meg azokat. Védettséget nem ad, de csökkenti a fertőzés lehetőségét! A házi készítésű maszkoknál fontos, hogy a maszkot 3 óránál tovább ne viseljük, ha átnedvesedik, cseréljük, tudjunk mindig tiszta maszkot felvenni! 60 fokon mossuk!

– Sok ellentétes információ kering az interneten a koronavírussal kapcsolatban. Hogyan tudjuk kiszűrni a fals információkat?

– Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Facebook nem mindig közöl hiteles információt! Inkább hivatalos oldalakról tájékozódjunk. A WHO oldalának információi megbízhatók!

– Ön hogyan érzi magát? Hogy telik egy napja? Mennyiben változtatta meg a privát életét a járvány?

– Furcsa érzés kerített hatalmába mindenkit, aki az egészségügyben dolgozik. Olyanok vagyunk, mint a bevetésre váró katonák a háborúban. Tesszük a dolgunkat továbbra is, a mindenkori eljárásrendnek megfelelően. Folyamatosan csörög a telefon, és jönnek a kérdések elektronikus utakon. Igyekszünk mindenkinek válaszolni, takarítunk, fertőtlenítünk, amennyit csak tudunk. Orvosi táskámat szerszámosládára, kistáskámat műanyag dobozra cseréltem. A napi hajmosás szükségessége miatt rövidre vágattam a hajamat. Mivel három rendelő között futok, az autóm üléseit fóliával takartam be. A privát életem is változott, a távolságtartás szükségszerűsége engem is megvisel. A fiam 83 éves édesanyámra vigyáz Szabolcsban, és naponta elmondja, hogy vigyázzak magamra. Hát, próbálok magamra vigyázni. Remélem, három hónap múlva arra tudok válaszolni, hogyan zajlott le a járvány.