Öltözzünk rétegesen!

Nincs mese, jöhet a bundás csizma, a cicanadrág, a télikabát, a sapka, a sál és a kesztyű! Másképp hogyan is bírná ki az ember lánya ezt a hűvös szeles-esős időjárást? Persze, ez csak tegnapra vonatkozott, ma megint kellemesebb nap ígérkezik. De holnap megint zordabb lesz, aztán ismét egy kicsivel jobb… Nem baj, így kell hozzászoknunk a hidegebb hónapokhoz. Mint amikor nyáron a felhevült testünkkel belementünk a Balaton vízébe: csak az elején volt rossz, aztán már ki sem akartunk jönni onnan. Hej, de jó is volt! Most meg nem győzök majd rétegesen öltözködni, hogy ne fázzak annyira.

Vezető képünk illusztráció.