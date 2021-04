Olaszországban június 11-én lehetne a nyitás?

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 04. 14. – 400. nap

Reggel megbeszéltem egy budapesti barátnőmmel hogy utána kérdez hogyan kaphatok Magyarországon oltást, ha már sikeresen regisztráltam. A 1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) szerint a külföldi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok ugyanúgy kaphatnak oltást mint az otthoniak, és egyébként az online regisztrációhoz lakcím, születési időpont, telefon, és a TAJ szám megadása szükséges, ami akkor is jó, ha már lejárt. Ezt meg is tettem, mint mindenki, de miután nincs magyar telefonszámom (a járvány alatt nem jutottam haza sokáig és hónapokig nem vettem észre, hogy a Vodafone végleg kikapcsolta a telefonszámomat), a külföldi számomra nem biztos hogy fognak SMS-t küldeni, és szerintem fel sem fognak hívni.

Az oltásra várókat az oltópont, vagy a háziorvos keresi, de miután háziorvosom sincs (az érettségi után nem mentem többet orvoshoz), gondoltam felveszem a kapcsolatot a VII. kerületi orvossal, ugyanis oda tartozom a lakcím kártyámon szereplő tartózkodási hely szerint. Ez egyáltalán nem annyira egyszerű, mint amennyire úgy tűnt, ugyanis a doktornő közölte hogy igenis érvényes TAJ kell az oltáshoz (ez tévedés, nem véletlen hogy online már regisztráltam is vele), és senkit sem vesz fel csak úgy a praxisába, ha akarok tőle valamit, menjek be személyesen a TAJ kártyámmal és a lakcímkártyámmal. Nem vesztegetett rám többet mint 3 percet, és meg sem hallgatott, csak letette a telefont. Visszahívtam hogy adjon egy e-mail címet, hogy ne lopjam az idejét, inkább írnék neki. Irritáltan megkérdezte tőlem, hogy milyen e-mail címet “akarok”? Mondtam, ha orvos, biztos van egy munkahelyi e-mailje. Erre szárazon annyit mondott, ha a nevét már megtaláltam, keressem meg az e-mailjét a neten. Tehát jelenleg erre a pontra jutottam a magyarországi oltással, de hozzá kell tennem, hogy barátnőm, aki hasonló cipőben jár, pikk-pakk megtudott beszélni mindent a VI. kerület orvosával.

Sokan megkérdezték tőlem, hogy mit gondolok, beoltassák-e magukat Sputnik vagy Kínai oltóanyaggal, és mi lesz, ha majd emiatt nem utazhatnak Európában. Nem vagyok orvos, de azt gondolom, legyen is bármelyik oltás, jobb mint oltás nélkül maradni. Ami az utazást illeti, Európa turizmusának mozgatórugója Ázsia, és az ázsiai kontinens összes lakója kínai oltóanyaggal van/lesz beoltva. Gazdasági okokból Európa sem az oroszokról, sem az ázsiai országok lakóiról nem fog lemondani egy oltás típusa miatt.

A Spallanzani kórház már jó ideje azt kutatja, hogy az első AstraZeneca oltás után, az második dózis helyettesíthető lehetne-e Pfizerrel, Modernaval, vagy Sputnikkal. Az elmúlt napokban 600 AstraZenecával oltott önkéntes kapta a második dózist ezekből az oltóanyagokból.

A kutatók már több mint egy hónapja felvetették a Sputnik szerkezeti kompatibilitását az AstraZenecával, de az elkövetkező hetekben erről a gyakorlatban is megbizonyosodhatunk.

Tegnap a kormány engedélyezte hogy a június 11-én kezdődő UEFA kupán 16 ezer néző (a stadion 25%-a) jelen lehessen. Ez a döntés elindított egy lavinát; ha a stadion fogadhat szurkolókat, akkor miért ne lehetne engedélyezni a koncerteket is? A virológusokkal ellentétben, a kormány több tagja úgy érzi, június 11 lehetne a nap, amikor mindent megnyit a kormány. Ez egyenlőre csak elképzelés.

Az aktív fertőzöttek száma: 514660

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában: 16168, ebből Lombardiában 2153 (13,32%).

A kórházi ellátásra szorulók száma: 26369 (-583 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 3490 (-36 tegnapról mára)

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: 216

Házi karanténban vannak: 484801-en

Eddig gyógyultak száma: 3178976

A mai napon gyógyultak száma: 20251

A járvány áldozatainak száma: 115557, a mai napon 469 áldozatot számoltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 3809195.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 13715713 dózis került beadásra. 9624347-en (15,98%) kapták meg az első dózist, és 4091366-an megkapták mindkettőt (a lakosság 6,79%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 334766 teszt által 16168 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

ápr. 14. 4,83% 334766 teszttel +16168,

ápr. 13. 4,41% 304990 teszttel +13447,

ápr. 12. 5,13% 190635 teszttel +9789,

ápr. 11. 6,22% 253100 teszttel +15746,

ápr. 10. 5,47% 320892 teszttel +17567,

ápr. 08. 4,76% 362162 teszttel +17221,

ápr. 04. 7,18% 250933 teszttel +18025,

márc. 30. 5,31% 301451 teszttel +16017,

márc. 26. 6,76% 354982 teszttel +23984,

márc. 22. 8,18% 169196 teszttel +13846,

márc. 18. 7,05% 353737 teszttel +24935,

márc. 14. 7,78% 273966 teszttel +21315,

márc. 10. 6,21% 361040 teszttel +22409,

márc. 6. 6,66% 355024 teszttel +23641,

márc. 2. 5,08% 335983 teszttel +17083,

Az országos tesztarány 4,83% minden 100 tesztből 5 pozitív), Lombardia tesztaránya 4,26% (100 tesztből 4 pozitív).

Az áldozatok száma változatlanul magas, de az aktív fertőzöttek száma csökkenő tendenciát mutat, és a kórházi ellátásra szorulók száma szintén csökkent. Ami aggasztó, az intenzív osztályra ma bekerült betegek száma változatlanul magas, 216.

Ha az intenzív osztályon 36-tal kevesebben vannak mint tegnap, de 216-an kerültek be, akkor az elmúlt huszonnégy órában összesen 252-en(216+36) hagyták el az osztályt (gyógyultak vagy elhunytak).

