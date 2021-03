Olaszországban a járványhullám 7-10 napon belül tetőzni fog

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2021. 03. 14. – 369. nap

A lock down előtti utolsó szabad napunkat elrontotta az eszeveszett hideg szél, így nem sokan lézengtek az utcákon. Annyira fáztam hogy elővettem a téli tollkabátom, és zsebre tett kézzel, sietősen igyekeztem az élelmiszerboltig, hogy mihamarabb lezavarjak egy rutin bevásárlást. A boltban nem volt semmiből hiány, a polcok nem voltak túltöltve áruval, és úgy tűnik, az üzletvezető egy év csiki-csuki után megtanulta felmérni a vásárlók igényét. Valójában nem sok dolgot vettem, hiszen már bespájzoltam minden eshetőségre, ráadásul elég monoton lett az étkezésem az elmúlt hónapok alatt, így semmiért sem lelkesedek igazán. Olaszországban élek, de Leerdammer sajtot eszem a pirítóshoz lekvár helyett, mindig ugyanazt a zöld teát iszom, és füstölt sonka kockákat teszek olívaolaj helyett a rántotta alá. A paradicsomszószt pedig már gyerekként is utáltam.

Délelőtt elugrottam a műterembe és hazahoztam néhány kerámiát, amit itthon eldekorálgathatok ha nem lesz kedvem önbevallást írni ahhoz hogy kimozdulhassak az utcára. Már minden stresszel, és alig várom hogy jobb idő legyen, ugyanis a lock down ideje alatt a teraszomon szeretnék dolgozni.

Este felhívott a barátnőm hogy holnap reggel ráérek-e online iskolázni Ellával, aki 9 évesen egyedül is egész jól boldogul, de az esetleges technikai fennakadásokat nem tudja még kiküszöbölni. A baby sitter apukája pénteken találkozott egy munkatársával, akiről azóta kiderült hogy Covidos, úgyhogy a lány többet nem jöhet, mert családjával együtt karanténban van.

A lock down szabályai szerint nem megengedett hogy privátként más lakásába látogassak, hacsak nem nélkülözhetetlen segítségről van szó. Egy kiskorú felügyelete vajon elég nyomós ok lehet az önbevallásomon?

Egyenlőre nincs elég oltóanyag, ezért időnként átdolgozásra szorul az oltáskampány eredeti terve. A legújabb terv felelőse Francesco Paolo Figliuolo (generális), aki szerint ha áprilistól napi félmillió oltás kerülne beadásra, akkor július végére 60%-os lehetne az (országos) immunitás, augusztus végére 70%-os, és szeptemberben a lakosság már 80%-os védettséget élvezne.

Az aktív fertőzöttek száma: 531266

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában: 21315, ebből Lombardiában 4334 (20,33%).

A kórházi ellátásra szorulók száma: 24518 (+365 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 3082 (+100 tegnapról mára)

Az intenzív osztályra került betegek száma az elmúlt 24 órában: 243

Házi karanténban vannak: 503666-an

Eddig gyógyultak száma: 2589731

A mai napon gyógyultak száma: 9835

A járvány áldozatainak száma: 102145 közülük a mai napon 267-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 3223142.

A koronavírus elleni védőoltásból eddig 6610347 dózis került beadásra. 4641551-en kapták meg az első dózist, és 1968796-an megkapták mindkettőt (a lakosság 3,27%-a).

Az elmúlt huszonnégy órában 273966 teszt által 21315 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt napok tesztaránya:

márc. 14. 7,78% 273966 teszttel +21315,

márc. 13. 6,99% 372944 teszttel +26062,

márc. 12. 7,26% 369636 teszttel +26824,

márc. 11. 6,9% 372217 teszttel +25673,

márc. 10. 6,21% 361040 teszttel +22409,

márc. 9. 5,72% 345336 teszttel +19749,

márc. 8. 7,53% 184684 teszttel +13902,

márc. 6. 6,66% 355024 teszttel +23641,

márc. 2. 5,08% 335983 teszttel +17083,

feb. 26. 6,3% 325404 teszttel +20499,

feb. 22. 5,64% 170672 teszttel +9630,

feb. 18. 4,77% 288458 teszttel +13762,

feb. 14. 5,38% 205642 teszttel +11068,

feb. 10. 4,17% 310994 teszttel +12956,

feb. 06. 4,76% 282407 teszttel +13442,

feb. 02. 3,95% 244429 teszttel +9660,

jan. 28. 5,22% 275179 teszttel +14372,

jan. 24. 5,38% 216211 teszttel +11629,

jan. 20. 4,85% 279762 teszttel +13571,

jan. 16. 6,26% 260704 teszttel +16310,

Az országos tesztarány 7,78% minden 100 tesztből 8 pozitív), Lombardia tesztaránya 9,63 % (100 tesztből 10 pozitív).

A szakértők úgy vélik a számok alapján, hogy a (harmadik) járványhullám 7-10 napon belül tetőzni fog. Az intenzív osztályon kezelt betegek (akik lélegeztetésre szorulnak) egyre többen vannak, ma már 3082-en, és közülük 714-en Lombardiában.

A második hullám idején túl későn kezdődtek a korlátozások, és emiatt április 3-án már kritikus volt a kórházi ellátás, ugyanis 4068-an szorultak intenzív terápiára. Remélhetőleg a holnap kezdődő lock down által elkerülhető lesz hogy ismét ennyire magasra szökjenek a számok.

Kacziba Andi