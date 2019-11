Okosan berendezve ideális tárolóhely lehet

Kevesen élnek a pince nyújtotta lehetőségekkel, pedig tökéletes helyük lehet benne a ritkábban használt tárgyaknak. Megmutatjuk, miért érdemes rászánni egy hétvégét az átalakításra.

A maximális helykihasználáshoz a pince vagy a kamra praktikus kialakítása mellett az átgondolt tárolás is hozzájárul. Érdemes minél több polcot felszerelni, ahogy a tér engedi. Rengeteg tárolóhelyet nyerhetünk a barkácsáruházakban kapható, tetszés szerinti elemekből összeállítható, az egész falat betöltő polcrendszerrel. Legjobb több különálló, funkció szerint elkülönülő szakaszra tagolni, ami növeli az átláthatóságot, és azt is elérhetjük vele, hogy minden kézre álljon. A ritkán használt holmik közül a nagyobb, de könnyebb darabokat (bőröndök, táskák, dobozok) célszerű a legfelső polcokra rakni. Így könnyen átlátható lesz az a rész is, és elkerülhető, hogy létrára vagy székre állva kelljen keresgélni valamit. A nagy és nehéz tárgyak a földön is elhelyezhetők, így nem kell emelgetni őket, amivel megelőzhető a balesetveszély. A gyakrabban használt tárgyak kerüljenek a középső polcokra! Mivel az a rész érhető el a legkönnyebben, ott az apróbb darabokat is könnyebb lesz megtalálni.

Ha a pincét kamrának is használná, akkor tervezzen néhány polcot a száraz élelmiszereknek, a konzerveknek és az italoknak. A hűtők fölé mindenképpen érdemes tervezni egy munkapultot, amelyre kipakolhat, miközben válogat.

A szerelési munkákhoz, barkácsoláshoz szükséges eszközöket jó, ha egy görgőkre szerelt, kihúzható munkaasztal köré csoportosítja, a nagyobb gépeket, szerszámokat pedig tarthatja alatta, faládában. A cipőket és a ruhákat kartondobozokba is teheti. Egy lehajtható elem megkönnyíti majd az előző évben használt darabok előkészítését és a cipők tisztítását.

A rendhagyó formájú vagy polcon nehezen elhelyezhető tárgyak fali rögzítésére legjobb a kampó. A megfelelő világításról sínre szerelt, állítható lámpákkal gondoskodhat.