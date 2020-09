Ó, Irsai Olivér, miért vagy te Irsai Olivér?

Mielőtt a cím hallatán mindenki azonnal Shakespeare veronai szerelmesekről szóló tragédiájára gondolna, hadd mondjak valamit, itt nem esik szó tragikus románcról, sőt, ha már a nagy angol drámaírónál maradunk, akkor a Tévedések vígjátéka felé hajlik inkább a történet.

Na, de kezdjük az elején, most, hogy így egymás közt vagyunk, egy vallomással tartozom: mivel egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, így a borászat rejtelmeiben sem vagyok jártas, nemrég vált világossá számomra, hogy az Irsai Olivér nem egy híres borász, hanem egy szőlőfajta neve.

Huh, már ezen is túlvagyok, olyan ez, mint amikor lerántják a ragtapaszt, gyorsan túl lehet esni rajta. Tudom, sokan most a szívükhöz kaptak, vagy bosszankodva rázzák a fejüket, hogyan lehet valaki ennyire tudatlan a borkultúra terén, és valóságos szentségtörésnek számít a kijelentésem eme nemes nedű kedvelőinek körében.

A kezdeti sokkot követően persze eltűnődtem azon, hogy vajon egy szőlőfajtának miért adnak egy komplett nevet, s mivel a Google a barátom, gyorsan segítségül hívtam. Megtudtam, hogy több legenda kering a névadással kapcsolatban, egyesek szerint egy mesefigura volt a név eredeti gazdája, azonban ez csak egy kedves történet, a valósághoz kevés köze van.

Történt ugyanis, hogy Kocsis Pál szőlőnemesítő szívesen adott nevet történelmi személyiségek, illetve barátai után a szőlőfajtáknak, így barátja Irsai M. József Olivér nevű fia után nevezte el a csabagyöngye és a pozsonyi fehér fajták keresztezéséből született szőlőt 1930-ban.

Milyen szép gesztus! Gyanítom ezek után rólam szőlőfajtát nem fognak elnevezni, azért teában vagy valami különleges fúziós gyümölcslében még reménykedhetek.

Ezek után nem tehettem mást, mint frissen megszerzett tudásommal felvértezve vettem egy üveg Irsai Olivért, amit apukám azóta már jóízűen elfogyasztott.