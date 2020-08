Nyitott tusoló legyen vagy zárt?

A fürdőszoba szinte a legfontosabb helyiséggé lép elő a mindennapi életünkben. Itt zárul a nap, de itt is kezdődik.

A lefekvés előtti fogmosás után még ide ugrunk be egy pohár vízért, de reggel is ide lépünk be először, főleg, ha egy légtérben van a vécével. Utóbbi sokaknak nem okoz gondot, e sorok írója nem tapasztalatból beszél, amikor azt mondja, megéri az a plusz kis falszakasz. Sőt, inkább két toalett, mint egy…

A vizes helyiségek esetében még néhány éve is a négyzetméter-spórolás volt a fő szempont, ma már tudjuk, a komfortérzetünk igencsak berzenkedik ellene. Olykor nem tudjuk, miért indul rosszul a nap: lehet, hogy az ablaktalan, csak mesterséges világítással rendelkező, miniatűr fürdőszobában érzett klausztrofóbia az oka, írja a zaol.hu.

Ha a kellő tér megvan, alaposan átgondolhatjuk a színvilágot. Keleti és nyugati filozófia áll ehhez a rendelkezésünkre, az ezotéria tele van ötletekkel, bármilyen érzésvilágot megjeleníthetünk. Erotikusan vörös, romantikusan tengerkék, éterien fehér, férfiasan szürke árnyalatok jöhetnek szóba, de minden esetben ügyelnünk kell a tisztaságra, mert az sugallja a tisztálkodás lényegét. A takarítás pedig háziasszonybarát felületek használatával lehet hatékony. Csodálatos a mikromozaik a tusoló falán, de a fugákat is takarítani kell egyszer…

Ha tusolót választunk kád helyett vagy mellé, dönthetünk a nyitott mellett, amihez csak összefolyó kell a padlóban. E döntés következménye a sok-sok nyomot hagyó vízcsepp a tárgyakon…