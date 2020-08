Nyílik a golgotavirág, a növény termését, a maracuját üdítőitalok alapanyagaként ismerik a legtöbben.

Már nemcsak a trópusokon termesztik a maracuját. A passiógyümölcs (így is nevezik) Dél-Amerikában őshonos, évelő, örökzöld kúszónövény. Képünkön virága, a most nyíló úgynevezett golgotavirág, amelyet csak egy napig lehet csodálni: reggel kinyílik, estére elhervad. Többféle magyarázata van annak, hogy a golgotavirág nevet kapta. Felépítését is összefüggésbe hozták Krisztus szenvedéstörténetével, például a három bibeszál a három szög , amellyel Krisztust a keresztre szegezték, az öt portok az öt seb, a 72 szálú sugárkoszorú a töviskoszorú 72 tövise.

A növény termése tojás alakú bogyó, amelyet félbevágnak, és kikanalazzák belőle a savanykás pépet és az ehető magokat, a markáns ízű maracuját. A gyümölcsöt különleges illata miatt parfümök készítéséhez is használják. A kép egy hegymagasi kertben készült a virágzó növényről.