Nőnek lenni...

A pódiumbeszélgetés után nem mindenki sietett haza, a júniusi forróságban jólesett a bodzás és az epres limonádé a hölgyeknek.

Mi másról beszélgettek, mint a nőkről, vagyis önmagukról és más nőkről, akik sok mindenben hasonlítanak, de annyi mindenben eltérnek tőlük. Mindegyikőjüknek felnőtt gyerekeik vannak, önállósodtak, így ismét többet tudnak önmagukra figyelni, ráadásként nem kívánnak beleragadni az évszázadok alatt rájuk írt szerepekbe.

A nők hátrányban vannak a munkaerőpiacon a nemük miatt a férfiakkal szemben, állította Marianna, aki ezzel nem érte be és hozzátette, hogy a nők hátrányban vannak a vezetői szerepek elérésben a férfiakkal szemben, illetve az elfogadottság tekintetében is.

Csilla a két nem összehasonlításába kezdett: a nők érzelemdúsabbak, a férfiak határozottabbak. Abban is különböznek, hogy mindjárt az elején, egy lánygyermek XX kromoszómával, egy fiú XY kromoszómával jön a világra. – Micsoda különbség! Kiáltott fel Ildikó, és jót nevetett, őszintén elmesélte, sokáig bosszankodott azon, hogy nőnek született, igazságtalannak vélve a fiúk kiváltságait. Sokgyerekes anyaként a női emancipációért küzd, és sorolja, amitől a nők hosszú ideig el voltak tiltva: olimpia, bankhitel, születésszabályozás.

A férfiak célratörőbbek, agresszívabbak, jobban él bennük a versenyszellem – maradt eredeti gondolatmeneténél Marianna, amit az imént nem fejezett be. A férfiak a társadalom nyilvános szerepeiben jobban érvényesülnek. A nők viszont érzékenyebbek, odaadóbbak, a család számára az érzelmi biztonságot teremtik meg. A nők részletező gondolkodásban ügyesebbek, az empatikus képességeik fejlettebbek. Csilla közbeszólt: – A nőknél gyakorta az esztétikai szempontok dominálnak, a férfiaknak pedig inkább a szervezés fontos.

– A nők is nagy szervezők – indult ki magából Eszter. – Mit akarunk ilyen rövid idő alatt! – hozakodott elő a történelemmel Amanda, és levezette, hogy a nőknek sokáig nem volt lehetőségük a kiteljesedésre, az általuk végzett feladatok nem igényeltek magas képzettséget, nem tanulhattak. Minden megváltozott onnantól kezdve, hogy fel kellett készíteni őket az otthonon és a háztájin kívüli munkavégzésre. Eljutottunk odáig, hogy a nők iskolai végzettsége magasabb a férfiakénál, több nő jelentkezik egyetemre, mint férfi. Persze így is, a női vezetők inkább az alsó- és középvezetői szinteken vannak jelen, továbbra is hiányosan képviseltetik magukat a hatalommal és a felelősséggel járó pozíciókban. Szerintem egy helyen nagyon is eredményesek a nők az egyenjogúságukért vívott küzdelemben, sőt mind többen a férfiak fölé kerekednek – szólalt meg Eszter, mire minden szempár rászegeződött. – Na, na, na, hol? – tette fel a kérdést, és nem várta meg, hogy a hölgyek találgatásba kezdjenek. – Hát a házasságban! A férfi és nő viszonyában, odahaza. Vagy mégsem?