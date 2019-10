Nők a történelemben – fejlődés, viták és tévhitek

Kedden este a „Nőnek lenni jó” beszélgetéssorozat keretében Szente Tünde vendége ezúttal a népszerű történész, dr. Hahner Péter volt, aki Nők a történelemben címmel tartott előadást az Aranyhordó Étteremben.

Dr. Hahner Péter telt ház előtt tartott előadást kedden este az Aranyhordó étterem pódiumbeszélgetéseinek keretében. Mindezt csak azért jegyeztük fel, mert az előadó is megjegyezte, a múlt század nyolcvanas éveinek végén az Intercisa Múzeumban is volt fellépése, az érdeklődő sokaság pedig nem volt éppen aktív. A történész mindössze két főnek adhatta elő szakmai mondandóját.

Kedden este zsúfolásig megtelt az Aranyhordó étterem különterme. Mindez szól Szente Tünde egyre népszerűbb beszélgetéssorozatának és szól dr. Hahner Péternek is, aki az utóbbi években számos ismeretterjesztő könyvvel jelentkezett. Terjedelmi korlátok miatt most csak párat említünk: A legújabb 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod (2015), 33 szerelmi háromszög a történelemben (2016), 13 diktátor – Fejezetek a forradalmak történetéből (2017), Hatalmasok gyermekkora – 23 történelmi személyiség ifjúsága (2018). A neves előadó átfogó előadásában egyrészt bemutatta: a „nyugat” és társadalma koronként miként kezelte a hölgyeket, és milyen szabadságot adott a nőknek. A felvilágosodás egyik nagy nemzete a francia, mégis Magyarországon előbb kaptak teljes körű választójogot a nők (1918), mint Franciaországban, ahol mindez csak 1944-ben lett törvénybe iktatva.

Dr. Hahner számos tévhittel is szembesítette hallgatóságát. Mint fogalmazott, ma a demokrácia bölcsőjének az ókori Görögországot tartják, ám ez is egy korlátos demokrácia volt, hiszen csak egyes, a társadalomban kiemelt szerepet játszó férfiak dönthettek a köz ügyeiben. Hahner álláspontja szerint a nők – folyamatosan változó – társadalmi szerepe fejlődéstörténetként is leírható. E sztori pedig jelenleg is zajlik.