Nihilizmus és füst az Arénában, avagy a fekete ötven árnyalata

Nagyon okosan ki van találva ez a Rockmaraton, hiszen minden napra megvan az a műfaj, aminek a fellépői túlnyomó többségben vannak aznap. Így aki csak egyfajta stílus elkötelezett rajongója, nagy dózisban kapja az áldást. Vagy átkot.

A nap mottója nyugodtan lehetett volna a Pokolgép indulója: „A ruhám bőr és nem ballon / Az arcszeszem is csak Pitralon / De jegyezd meg jól míg a Föld kerek / Mindig lesznek rockerek!” Az iménti tételt erősítette a látvány is, ugyanis főként a Barba Negra színpad környékén az átlagéletkor nem éppen a huszas, harmincas tartományban billegett, bizony szépszámmal akadtak a szegecses farmerdzsekik fölött őszülő tincsek, évek alatt jól megformált sörpocakok.

A Hammerworld színpadot a Nevergreen nyitotta, akikre annak ellenére is sokan voltak kíváncsiak, hogy egyrészt elég korán kezdtek, másrészt a szintis betegsége miatt nem tudott részt venni a buliban. Dicséretes, hogy a koncertet azért nem mondták le a veterán ro­ckerek. Borús doom/goth zenéjük még 2019-ben is vonzza a fesztiválozókat.

Kicsit vidámabb vizekre evezve a Barba Negra színpadon bulizhattuk végig a 25 éves Junkies koncertjét. Fiatalok és idősek egyaránt fejből skandálták a dunaújvárosi gyökerű zenekar punk-rockos nótáit, Szekeres Andris énekes/frontember pedig amellett, hogy nagyon jól kommunikál a közönséggel és keményen megmozgatja a rajongókat, mindig büszkén hangsúlyozza, hogy ő bizony helyi srác. Hálás is volt ezért a közönség, a dedikáló sátornál sorban álltak a zenészek szignójáért.

A fűzött bőrnadrágok estefelé már nem csak a „küzdőtéren” tűntek fel, a Barba Negra színpadán is felfedezhető volt. Mondani sem kell, hogy a Kalapács zenekar buliján elhangzott a fent említett szlo­gen, hiszen a kétezres évek elején éppen egy Pokolgép-válogatás kapcsán született meg a zenekar. Ugyancsak magától értetődő, hogy ki-ki vérmérséklete szerint énekelte vagy üvöltötte velük a szöveget, mert aki egyszer bőrnadrágos lett, az az is marad. A recept működött az Ossian és a Zorall buliján is.

Az este során annyi corpse paintet (hullasmink) viselő arccal találkoztunk, hogy a programterv elolvasása nélkül is sejthettük: a mai nap a black metálosoké lesz. Az Arénában valóban ők voltak túlnyomó többségben, a repertoár pedig ennek a meglehetősen nehezen emészthető metálzenei szegmensnek valamennyi irányzatát felvonultatta. Kezdetnek mindjárt ott volt a Carach Angren Hollandiából, amelynek munkássága tökéletes arra, hogy megbarátkozzunk a black metállal.

Az igencsak látványos festéssel fellépő zenekar énekese Dennis „Seregor” Droomers a végkifejletben még meg is koronázta magát. A Burzumon nevelkedett úgynevezett „true” blackerek bizonyára megmosolyogták a srácok teátrális, művérnyalogatós show-ját, de a mainstreamebb vonal kiemelkedő csapatáról van szó. Szöges ellentétük volt a ­Mgla, tagjai eltakart arccal, szinte egy helyben állva, nulla kommunikációval tolták le a koncertet, siralomházzá varázsolva az Arénát. Mondjuk, ez is volt a cél.

A csütörtök sem telhetett el finn metál nélkül, a nagyszínpadot lefoglalta az Insomnium sötét melódiáival, hogy aztán átadja a helyet és a közönséget az angol gothic metal bandának, a Paradise Lostnak.