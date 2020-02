Névadót ünnepeltek aranyosan a diákok

Február 28-án, pénteken rendezték meg az Arany János Általános Iskolában tanítás nélküli munkanap keretében az iskolanapot, amelyen megemlékeztek az iskola névadójának születési évfordulójáról.

A tanulóknak egész nap színes programokban volt részük. Régóta hagyomány az iskola életében az évforduló megünneplése. Pénteken is már reggel 8 órától kezdődtek az események a tornacsarnokban. A megnyitón az iskolai zenekar és a diákok spontán kórusának előadásában hangzott el az Arany induló. Kőszeginé Csontos Éva és Ábrahám János gitáron, Tükör Balázs dobon működött hangszeresen is közre a közös éneklésben az iskola életéről szóló dalműben. Majd a DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola két növendéke, az iskola hetedikes diákjai, Benkő Gréta és Kovács Bernadett gitármuzsikával szórakoztatták az aranyos diák és tanár közösséget.

Az Arany iskolanapján a nebulókat is bevonták, így az ünnepélyes bevezető után az osztályok visszavonultak termeikbe, és különféle, az alma mater névadójához kapcsolódó kreatív tevékenységeket végeztek. Például a nap folyamán elkészült az iskolai almanach, az úgynevezett „aranyos könyv”, amelynek minden egyes lapját egy-egy osztály készítette el. Az iskolai közösségek saját, vagy kedvenc verseiket is megoszthatták egymással, Arany János életéről online totón mérhették össze tudásukat, saját stílusukra szabott versátirataikról készült mobilfelvételeket is készítettek az aranyos nap során.

Majd a Kávészünet zenekar koncertjén vehettek részt a nebulók, és adománygyűjtést is szerveztek a neves napon, ennek keretében a kórház javára jótékonykodtak.