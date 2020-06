Népszerű a napközis focis tábor

Több mint harminc gyerek rúgja a labdát remek hangulatban, egészséggel a mezőfalvi futballpályán.

A foci népszerű sport akkor is, ha háború, vagy béke van, és csak ideiglenesen tudja két vállra fektetni egy világjárvány. Nem csoda hát, ha a nyári táborok futballra orientált programjaihoz nem kell lámpással keresni a gyerekeket. Így volt ez Mezőfalván is, ahol március 22-26–ig foci tábort szerveztek az utánpótláskorúak számára. A tábort Sallai Attila az utánpótlás koordinátora mutatta be a mezőhír oldalnak.

– A vírushelyzet miatt Mezőfalván is elmaradtak az edzések, ezért egy kicsit félve kezdtünk hozzá a szervezéshez. Tartottunk tőle, hogy a megszakadt kapcsolatokat, a régi és egészséges beidegződéseket, a mozgás, a futball iránti igényt nehezen tudjuk újra aktiválni. Nagy örömünkre szolgált, hogy minden félelmünk ellenére a foci népszerűsége töretlen. Sőt, a tavalyi tizenöt fős létszámot az idén sikerült megduplázni. Jelenleg harmincnégy fővel működik a tábor. A szakmai irányításról rajtam kívül még két edzőkollégám Szabó Attila és Mekota Donát, valamint két fiatal lány segítő Fábián Barbara és Dörögdi Nóra gondoskodik. A tábor egyhetes időtartamban zajlik napközis jelleggel. Tehát a napi háromszori ellátásban is részesülnek a gyerekek, melyet az óvoda konyhán keresztül biztosítunk. Minden nap reggel 8-9-tart a gyülekező, majd a fő hangsúly a focin van, így a programok is erre épülnek.

ermészetesen nem csak a labdakergetés szerepel a repertoárban, hanem egyéb játékos vetélkedők, szabadidős tevékenységek is. Különösen figyelünk arra, hogy ne terheljük túl a gyerekeket, hiszen a futball, a mozgás megszerettetése cél, és ehhez igazítjuk a napi programot is. Korosztályonként foglalkoztatjuk őket egészen az U7-U13 éves korig. Szintén jó hír számunkra, hogy sikeresen beszereztük a TAO támogatásból finanszírozott új sporteszközeinket, labdák, trikók, mezek, kapuk, hálók és egyéb eszközök. Tehát a feltételek teljes mértékben adottak, gyerek és igény is van rá. Örvendetes, hogy nagyon sok a pici gyerek, az 5-7 éves. Sárbogárdról csatlakozott hozzánk Szabó Attila, aki a helyi és a daruszentmiklósi óvodában is foglalkozik ezzel a korosztállyal. Teljes létszám, sikeres a tábor. Szeretnénk ebből valamennyit átmenteni az őszi időkre is – folytatta a történetet a jövő terveivel Sallai Attila. Az idén még részt vennénk különböző tornákon, külföldi meghívásokon, például Ausztriában. És az őszi bajnoki idényt is hasonlóan jó létszámmal kezdenénk – kaptuk a kitűnő futballhíreket a mezőfalvi utánpótlás napközis táborából.

Az egyhetes rendezvényt pénteken zárják, de ezzel még nincs vége az eseményeknek. Március 27-én, szombaton délelőtt családi nappal és csoportfotózással kívánnak kellemes vakációt a gyerekeknek.

Képek a táborról