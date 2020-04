Népszerű a füge, lekvár is készül belőle

Az öreg pincénk mellett öt fügebokrot ültettünk, még jó pár éve, mára szinte hatalmas bokros fákká összenőttek, mondta olvasónk. A meleg helyen jól érzik magukat. Ha sok terem belőle az adott évben, akkor lekvárt készítek, de volt amikor fügeborral is próbálkoztunk, mondta olvasónk, olvasható a teol.hu-n.

Egyre több udvarban, kertben látni fügefákat, melyek kicsit a mediterrán országok hangulatát idézik. Olvasóink közül többen is kérdezték, hol él meg a füge? A fügével kapcsolatban sokan azt hiszik egy fa, pedig igazából egy bokorról van szó, mely akár 3-4 méter magas cserjévé is kifejlődhet, mondta Kis Lajos bátaszéki kertész. A füge neveléséről érdemes tudni, hogy a hazánktól északabbra fekvő országokban már nem termeszthető, mínusz 15 fokban már elfagy a növény. A füge eredeti hazája Kis-Ázsia, Szíria, Izrael, de ősrégi idők óta termelik Észak-Afrikában és Dél-Európában is, ahol olcsó néptáplálék, aszalják, és bort is készítenek belőle.

Nagyon valószínű, hogy a 14. században, az Anjouk uralkodása idején, az olasz kapcsolatok révén került el hozzánk. Féltrópusi növény, amelyet – ennek megfelelően – meleg, napsütötte, szélvédett helyre, délre néző falak elé kell ültetni. Talajban nem válogat, de meghálálja a jó földet. Rendszeres növényvédelemre nem szorul.