Népes vendégsereg érkezett a kisváros őszi rendezvényére

Lezajlott a szüreti fesztivál és a 20. Földváriak Találkozója az elmúlt hét végén. Emberes feladat lenne a két és fél napba belesűrített élménycsomagot még felsorolni is. Nem is lehet más a dolgunk, mint némely eseményt kiragadni a bőségből, a többit pedig a jövőre bízni.

Sokféle módon őrzi a hagyományait a település. Horváth Zsolt polgármester is ennek a híve.

– Örömmel töltöttem az időt a helyiekkel és a vendégekkel egyaránt, hiszen így első kézből ismerhettem meg a véleményüket. Örülök, hogy a „földvár” nevű települések küldöttei a határon innét és túlról is mind itt voltak. Úgy gondolom, az új helyszínünk jól vizsgázott. Most is figyeltünk a hagyományaikra, ezúttal a szüreti felvonulásunkkal. Fontos, hogy megbecsüljük a vidéki életformát. Azt szeretném, ha a városunk a nyugalom szigete lenne.

Az Európa Ízei főzőverseny

Nem kell megijedni az eleink konyhájától, csak mértékkel kell fogyasztani a finomságokat. Ezeket készítették el a bográcsok mellé álló versenyzők. Ugyanitt a nagymamák korát idéző finom házi sütemények, illetve lekvárok sorát kóstolhatták meg a szerencsések.

Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ igazgatója a hét végi események fő­ren­dezője is volt.

– Színes volt a programunk, amiben helyet kapott a kórusfesztivál, a képzőművészet, a néptánc, a hagyományőrzés és az operett, vagy a nótaszó is. A popműfajból két meghatározó hazai sztár, Geszti Péter és Fenyő Miklós töltötte meg a fantasztikus sikerű show-kra érkező koncertlátogatókkal a szabadtéri színpad előtti nézőteret. A szombat éjszakát a nosztalgiázók a régi idők két helyi dj-sztárja, Fekete Gábor és Miszlay Gábor zenei válogatására táncolhatták végig.

Földváriak 20. találkozója

Népes vendégsereg érkezett a jeles alkalomra. Bácsföldvár, Balatonföldvár, Melegföldvár, Pusztaföldvár, Székelyföldvár és Tiszaföldvár küldöttsége, mellettük itt voltak a Borszékről és Ossonából, a testvérvárosokból érkezettek is.

Számos programlehetőség várta őket. Megmutatták magukat a kórusaik, a képzőművészeik, a táncosaik és a főzőembereik is. A polgármestereik egy nem protokolláris, hanem a valódi életüket bemutató tanácskozást tartottak. Baráti nyíltsággal mondták el egymásnak a büszkeségükre okot adó eredményeiket, és az árnyékot vető gondjaikat is.

Dunaföldvári kiállítók

A „Földvárak és testvérvárosok az ecset hegyén” című képzőművészeti kiállítást a dunaföldvári Vár Fafaragó Galériájában nyitották meg szombaton délelőtt. Az alkalmi gyűjtemény az év végéig látogatható.

Farkas-Huszka Rózsa a helyi művészeti egyesület rajztanára és a tűzzománc szakkör vezetője.

– A csaknem harminc tanítványom mellett én is bemutatkoztam a kiállításon. Jónak gondolom, hogy együtt állíthattuk ki a munkáinkat. A már négy éve működő csoportom a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig sokféle korosztályból állt össze. Mára már olyanok lettünk, mint egy nagy család. Ilyenkor egy kicsit szemfülesen kifigyelem, hogy a kiállítás-látogatók, hogyan reagálnak az alkotásainkra. Sokat jelent számomra a véleményük.

Bakos András grafikusművész, egyben a Dunaföldvári Magyar László gimnázium rajztanára.

– Örömmel jöttem el, és kíváncsi voltam a kiállításra. Egy alkalmas időpontban elhozom ide a tanítványaimat, hogy ők is nézzék meg, és épüljenek belőle. Nagyon kevés gyerek kerül a képzőművészeti pályára, de senkinek sem árt, ha pallérozza a jó ízlését, új dolgokat lát és szellemileg felfrissül. Dunaföldvár számos csodálatos helyszínt őriz, amik inspirációt adnak az alkotásaimhoz.

A Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend a társlovagrendjeit hívta vendégségbe. Dukai István nagymesterrel beszélgettünk.

– Ez alkalommal Soltról, Akasztóról, Kiskőrösről, Adonyból, Székesfehérvárról érkeztek a vendégeink. Igazi hagyományőrző vendéglátással fogadtuk őket, és kellemesen elbeszélgettünk velük. Ebéd előtt megkóstolták a tavalyi pálinkáinkat, aztán asztalra került a Bugyi Bandi bácsi nagyszerű finomsága, egy tökéletesre sikerült, csülökből és körömből készült pörkölt, ami után mindenki szívesen vette a borválasztékunkat. A felvonulásra az egyik lovagtársunk, Sűrű Janó feldíszített traktorjával és a pótkocsival mentünk. Az ülések között jól megfértek az úti palackok, sütemények és a frissen szüretelt szőlő is. A felvonulás után átsétáltunk a fesztivál helyszínére és élveztük a programot.

Világvége művészmenedék

Ez volt az AztaKeservit Értékőr Egyesület kiállításának a címe. Az épületbe barátsággal érkező számára, egy fantáziát próbáló mesevilág nyílott ki. Ami legalább ilyen fontos: a szerb templom szentségét megőrizve tették a dolgukat. Ferenczi Zsolttól ezt hallottuk:

– A tevékenységünk közé már a kezdetektől hozzátartozik a sport, a természet és művészet. Egy jól sikerült képzőművészeti kiállítást hoztunk létre erre az alkalomra. Megpróbáltunk olyan alkotókat előcsalogatni, akik eddig nem nagyon akarták megmutatni a műveiket a világnak. Ezért itt most látszik, hogy Földváron és környékén mennyi kreatív ember található.

Dékány Tamás a következőképpen nyilatkozott:

– Itt születtem, de a munkám Dunaújvárosba köt, tetováló vagyok, az egyik divatos helyen dolgozok. Ezek a fiúk a barátaim, olyan, mint ha egy nagy család lennénk. Most darkos dollárjeleket hoztam magammal. Igazából a részletessége ragadta meg az embereket, mindenkinek tetszett. Ennek a helynek különleges atmoszférája van, ezért ez nemcsak egy szimpla kiállítás, hanem attól azért jóval több. Az alkotások, a látogatók és mi is szeretünk itt lenni.