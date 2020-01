Nemzetközi lehetőségek a Dunaújvárosi Egyetemen

Országosan köztudott, hogy a Dunaújvárosi Egyetem kimagaslóan sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik!

A Dunaújvárosi Egyetem nemzetközi partnereinél a hallgatók egy, vagy akár több szemesztert is el tudnak tölteni, hogy tanulmányaikat gyarapítani tudják, és akár „Double Deegre” képzésre is tudnak jelentkezni.

Ha pedig igazán elhivatott vagy, akkor a holland – magyar Kettős Diplomás képzés ajánljuk neked, mely segítségével plusz egy év tanulás árán két diplomát is szerezhetsz.

A Dunaújvárosi Egyetem számos lehetőséget biztosít, hogy nemzetközi környezetben is kipróbálhassák magukat hallgatóink. Az egyik legfontosabb az Erasmus + program, mellyel most már nem csak Európán belül, de az Unió határain kívülre is utazhatnak. Az utazást, szállást, egyéb költségeket az egyetem biztosítja. – Írja az egyetem honlapja.

