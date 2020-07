Nem maradt karanténban, utazgatott a tartományok között

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.07.09. – 121. nap

Ahogy a műterembe értem, az első dolgom az volt hogy leszedtem az új kerámiámról a szemeket. Ma reggel átsétáltam a belvároson, és egy galéria kirakatában láttam egy 70-es évek beli szobrot, aminek nagyon megtetszett a máza, igy lett egy újabb ötletem. Ma csináltam újabb két kisebb kerámiát, holnap pedig “szem napot” tartok, azaz mindegyik szemet fog kapni.

A mai újságok egy bangladeshi férfiről írnak, aki június 23-án érkezett Olaszországba, és nem tartotta be a számára kötelező két hét karantént. A hatóságok július 7-én szúrópróbaként ellenőrizték a római pályaudvaron, és miután kiderült hogy nem volt karanténban, gyorsan le is teszteltették. Kiderült róla hogy pozitív, és mindemellett az is, hogy érkezése óta folyamatos mozgásban volt a régiók között, vonaton, buszon vagy éppen taxival. Hogy kivel érintkezhetett az elmúlt hetekben, már lehetetlen kideríteni.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 13459, az elmúlt huszonnégy órában 229 az új fertőzött, közülük 119-an (52%) Lombardia régióban vannak.

871-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 69 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 12519-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 193978-en gyógyultak, közülük ma 338-en.

Az elhalálozottak száma 34926, közülük a mai napon 12-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 242363.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett.

Az újonnan fertözöttek száma ismét emelkedett.

A statisztikai hivatal adatai szerint az elhalálozottak száma február 20 és május 31 között 32981 volt. Közülük március 31 elött 15133-an (46%), áprilisban 13777-en (42%), és májusban 4014-en (12%) hunytak el. A nehezén mindenképpen túl vagyunk, jelenleg a kórházi ellátás zökkenőmentes, és a kórházban kezelt betegek száma folyamatosan csökken.

