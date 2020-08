Nem árt előre gondolkozni

Az okos ember előre gondolkodik, a buta a múltban él, és a még butább azt gondolja, hogy ha nem tesz semmit sem, akkor sokkal jobb lesz neki. Biztosan sokan ismerik ezt a szállóigét. Ennek alapján a szandált és fürdőruhát télen érdemes megvenni, ahogyan a nyaralást is jobb ilyenkor lefoglalni. Nem beszélve arról, hogy a bölcs ember a klímát is szezon előtt szerelteti be, mert nyáron klímaszerelőt találni éppoly nehéz, mint a motorbicikli javítását két hónapnál hamarabb vállaló szakit. A tüzelőről pedig célszerű már nyáron gondoskodni, ilyenkor még lehet válogatni az ajánlatok közt, és kétszer lesz meleg tőle. Először most, amikor behordjuk.

Vezető képünk illusztráció.