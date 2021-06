„Nekem a Széchenyi jelentette az otthont”

Takács László, a Széchenyi István Gimnázium meghatározó pedagógusa negyvenegy év után nyugdíjba vonul. A jelenlegi tantestületben tizenöt olyan kollégával dolgozott együtt, akit korábban tanított. Az elmúlt évtizedekről, a tanár-diák viszony folyamatosan változó kihívásairól is beszélgettünk.

„Gyermek­koromat a Marcal-medencében töltöttem, majd a középiskolát már Veszprémben végeztem, az Alumínium- és Vegyipari Szakközépiskolában. Ez egy országos beiskolázási hatókörrel rendelkező intézmény volt akkor. Így nekem volt makói és mosonmagyaróvári osztálytársam is. Aztán elegem lett a vegyészetből. A családban a nagynéném pedagógus volt, az ő tanácsát megfogadva indultam el a pedagógusi pályán. Jelentkeztem a Dunaújvárosi Főiskolára, amely akkor a Miskolci Egyetem kihelyezett karaként működött. Felvételt nyertem gépész, műszaki tanár szakra, ám a Magyar Néphadsereg rögtön ­bejelentkezett értem egy évre. Szegeden katonáskodtam egy évet, majd Dunaújvárosba jöttem. 1980. augusztus elsejével jöttem a mai Széchenyi, az akkori Münnich Ferenc Gimnáziumba. Akkor még az úgynevezett politechnika tantárgyat oktatták a gimnáziumokban. A fiúk és a lányok számára külön-külön képzés volt. Emlékszem, még itt is dolgozott tizenkét varrógép. Mi a srácokkal a munkapadokon elektromos áramköröket építettünk, kerékpárt szereltünk. Olyan gyakorlati tudást próbáltunk átadni, amelyre a mindennapokban szükség lehet. Meg­ítélésem szerint ma ez hiányzik. Csak egy példa: az utolsó osztályommal a közösségi szolgálat keretében madár­odúkat készítettünk. Volt olyan diák, akinek a kalapács használatával is gondjai akadtak. A nyolcosztályos gimnáziumban 5-7. osztályig van technika tantárgy. Ám egy 38 fős osztállyal nagyon nehéz érdemi gyakorlati képzést végezni. A Széchenyi István Gimnáziumból kikerülők döntő többsége értelmiségi pályát választ, továbbtanul, ám talán nem haszontalan, ha valaki ki tud cserélni egy villanykörtét, vagy fel tud szerelni egy polcot a falra. Amit most tanítok, tanítunk, az leginkább technikatörténet, ipartörténet – fogalmazott lapunknak Takács László.

– Amikor 1980-ban megérkezett a gimnáziumba, milyen világ fogadta?

– Fiatal, pályakezdő pedagógusként egy nagyon befogadó közösség tagja lettem. Én is törekedtem arra, hogy beilleszkedjek. Az elmúlt több mint négy évtized alatt többször is megkerestek, hogy váltsak iskolát, munkahelyet. Bőven lett volna lehetőségem váltani, de itt egy olyan tanári közösség volt mindig, ahol büszkeség volt dolgozni. Hatalmas ajándék az élettől, hogy én soha nem szenvedéssel jöttem be a munkahelyemre, hanem örömmel. Persze, itt is volt olyan, hogy elfáradt az ember néha, de ha valaki szívvel-lélekkel csinálja a munkáját, akkor a holtpontokon könnyebben átlendül. Pozitív volt, hogy az idejáró diákok döntő többsége valóban tanulni akart.

– Miben mások a mai diákok?

– A napjainkban is tapasztalható technológiai fejlődés miatt a gyerekek már egy teljesen más szemlélettel érkeznek az iskolába. A múlt század ’80-as éveiben nem volt más, csak a könyvtár és az ott elérhető információ. A tudás- és az információszerzés lehetőségei megváltoztak, kitárultak. Egy felgyorsult világban élünk, és ez természetesen hatással van a fiatalokra is. Én mindig azon az állásponton voltam, hogy az iskola mindig legyen politikamentes, de a társadalmi változásokat nem lehet kizárni, hiszen ezek begyűrűznek az iskolába. A világháló segítségével ma gyakorlatilag bármilyen információ elérhető, ám e tudás összefoglalása, rendszerezése és rögzítése még mindig a pedagógus feladata. Ügyeletes tanárként a folyosón sétálva én is rengeteg kérdést kaptam a diákoktól, mindenféle témában. Örültem, ha megkerestek, hiszen ez egyben azt is jelentette, hogy megbíznak bennem, fontos számukra a tanár véleménye, meglátása egy-egy adott területen. Ez lehetett egy gazdasági kérdés, vagy egy focimeccs kimenetele, a lényeg, hogy a pedagógus tudjon tanácsot és iránymutatást adni a diáknak. A járványhelyzet is rávilágított arra, hogy a digitális oktatás nem tudja minden esetben pótolni a tanteremben történő tudásátadást.

– Kollégái, egykori és mai diákjai is sokszor kiemelték: Takács László kiemelkedő közösségteremtő munkáját.

– Már főiskolás koromban szerveztem építőtábort, és ezt a munkát folytattam a gimnáziumban is. A tanuló egyéniségét, személyiségét más oldalról lehet megismerni, ha nem az iskolapadban ül a kötelező oktatás keretében. Egy kötetlenebb közegben, mint például egy nyári túratáborban más és más jellemvonásokat mutatnak a diákok, mint az osztályteremben. A táboroztatás terén mindig is kerestem a lehetőségeket. Voltunk címerezni, aztán jöttek a legendás, számos emlékezetes élményt nyújtó JEKA-táborok. A természet tisztelete és szeretete is fontos számomra. A Marcal-medencében található, mindössze 850 fős kistelepülésen, Kertán nevelkedtem, a kertből látni lehetett a Tanúhegyeket. A szomszéd község talán már ismerősebb lehet: Karakószörcsök. A táborozások alkalmával lehet igazán megismerni a másik embert. Mondok is egy példát: Grécpusztán építőtáboroztunk, én a gondnok kaszájával lekaszáltam a focipályát, majd megkérdeztem, ki tudna segíteni a levágott fű elhordásában. Ennél a kérdésnél gyorsan kiderült, az önkéntesen vállalt munkát illetően kire lehet majd számítani a tábor alatt. A JEKA-táborok során önellátók voltunk. Egy busznyi diákkal jártuk Európát, azt ettük, amit megfőztünk magunknak. Itt is gyorsan kiderült, kinek milyen a munkához való hozzáállása.

– Több mint négy évtizedes pályafutása elismeréseként a közelmúltban vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint a GIMI-díjat. Dunaújváros polgármesterétől pedig a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet.

– Természetesen jólesett az elismerés, de én mindig is úgy gondolok, gondoltam magamra, hogy egy vagyok sok közül, aki azért dolgozom, hogy ez a gimnázium jó színvonalon működjön. Jelenleg tizenöt olyan kollégám van, akit korábban tanítottam, erre nagyon büszke vagyok. A Széchenyire a korábbi évtizedekben igaz volt, hogy képes kitermelni a saját pedagógus-utánpótlását. Sajnos ma már ez nincs így, hiszen egyre kevesebben választják ezt a pályát. Szeptemberben olyan élmény ért, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Egy kisdiák odajött hozzám, hogy szeretettel üdvözöl a nagymamája, akit én korábban tanítottam. Aztán kiderült, hogy a nagymamát, az édesanyát és most a kisgyermeket is taníthattam. Ekkor gondoltam: itt az ideje nyugdíjba menni.

– Az említett díjátadón úgy búcsúztatták, hogy visszavárják…

– Ez még számomra is nyitott kérdés. Majd kiderül, mit hoz az élet… A nyár végén már biztosan furcsa lesz, hogy nem készülhetek az új tanévre. Azt szokták mondani, hogy a munkahely az ember második otthona. Nekem a Széchenyi István Gimnázium a nagybetűs Otthont jelentette! Azért találok magamnak feladatot, közel 90 gigányi fotót és egyéb dokumentumot gyűjtöttem össze a már említett JEKA-táborokról. Ezeket szeretném rendszerezni a jövőben, és persze még ott a kert is, amely folyamatos feladatot jelent.