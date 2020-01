Nehéz évet zárt az MMK, ám mégis Dunaújváros kedvence

Nehéz évet zárt, mégis a városlakók szavazata alapján ebben az évben a Munkásművelődési Központ lett „Dunaújváros kedvence”. Kováts Rózsa igazgatót kértük egy átfogó összegzésre.

A 2019-es év értékelésénél a számok ismét magukért beszélnek. 995 saját rendezvénye, foglalkozása volt a Munkásművelődési Központnak, ezeken a rendezvényeken megközelítőleg 255 ezer látogatót fogadott az intézmény, ami 16 ezerrel több, mint a tavalyi évben, amely részben köszönhető a CsupaCsoda Birodalom Népmesepont rendezvényeinek is, de beleértendők a 93 kisközösség klubfoglalkozásai, a színházi előadások is.

A kisközösségek összetétele némiképp változott az előző évhez képest a Népmesepont belépésével, 38 művészeti csoport (színjátszó, moderntánc, képzőművész, könnyűzene), 8 népművészeti közösség (néptánccsoport, népdalkör) és 2 tárgyalkotó (hímző, foltvarró), 45 nyugdíjas, ifjúsági, gyermek és egyéb érdeklődés szerinti klub működött tavaly az MMK-ban a jógától a senior örömtáncig beleértve mindent. Az évben 15 kiállítást mutattak be, és számos családi programot tartottak.

Kováts Rózsa elmondta, különösen nehéz esztendőt zártak, hiszen az egy évvel korábbi költségvetéssel kellett dolgozniuk, az igazgatóval együtt 3 művelődésszervező és két népmesepontos munkatárs koordinálta és vezényelte le ezt a közel ezer rendezvényt. Tovább nehezítette az intézmény dolgát, hogy az épület elektromos rendszere olyannyira tönkrement, hogy például 224 kismegszakítót kellett az olvadóbiztosítékok helyére beszereltetniük, ugyanis a harmadik emeleten már kiégtek a falban a vezetékek. A beruházások sorában tisztasági festés is szerepel, és az alsó irodasor is hosszú idő után egységes arculatot kapott. Az udvart tovább parkosították, virágosították, amellyel javítottak a kisközösségek komfortérzetén. A 2016-os év végén kezdték el az intézményben a korszerű internetes hálózat kiépítését, amellyel szabad internet-használati lehetőséget biztosítanak a betérő vendégeknek. Mára már a teljes épületben szabadon használható a világháló. Ezek ellenére sikerült pályázati úton elnyerhető pénzeszközökkel javítani működési feltételeiket.

Számos, országosan is meghirdetett programot tartottak az elmúlt évben. Ilyen volt például a 3 hétvégén keresztül tartó V. Országos Királysakk Kupa „László Géza alapító emlékére”, vagy az V. Vasas Felnőtt Néptánctalálkozó, amellyel megtöltötték a Városháza teret hat együttes 190 táncosának részvételével. Ugyancsak tömeget mozgatott a megyében is egyedülálló IV. Pünkösdirózsa Gyermek Néptánctalálkozó a maga 300 fellépőjével, ami olyan látványos megmozdulás, hogy az idei V. is jó szívvel ajánlható a városvezetés figyelmébe is. Annál is inkább mert országos szűrbemutató, népi alkotók kézműves kiállítása, csergető verseny és birkapörköltfőzés is színesíti az ötödik találkozót majd.

A sportrendezvények közül az igazgató asszony kiemelte a IV. Nyílt Országos Darts Bajnokságot, amin kívül még kilenc bajnoki fordulót tartottak az intézményben. Egyedülálló országos rendezvény volt a komoly szubkultúrát kielégítő második képregény- és animefesztivál, óriási érdeklődés mellett. A Népdalkörök II. Országos Találkozója 13 népdalkör részvételével zajlott le 204 résztvevővel az MMK Búzavirág Dalköre rendezésében, ami már ugyancsak Dunaújváros jó hírét viszi szerte az országba. 2019-ben is meghirdették regionális rendezvényként a Rummikub bajnokságukat, immáron ötödik alkalommal, amelynek 54 résztvevője találkozott immár országos rendezvénnyé nőve ki magát.

A Csoóri Sándor pályázatnak köszönhetően a felnőttek részére meghirdetett táncház sorozatukat élő zenével színesítették, 12 táncházi foglalkozást tartottak más-más táj­egységek táncait bemutatva. Megválasztották az MMK V. Lúdas Matyiját, két retróvetélkedőt hirdettek felnőtteknek a vártnál is nagyobb sikerrel, 52 csapat mérte össze tudását. A gyerekeknek is két vetélkedőt rendeztek. Az MMK a városi rendezvényeken is rendre képviseltette magát.

Az év talán legnagyobb „dobása” a CsupaCsoda Birodalom volt, a két meseszínházi előadást és 200 foglalkozást több mint 5500 regisztrált résztvevő látogatta meg az év során, és három gyerekkoncertet is kínáltak. Tavaly negyedszer kapcsolódtak a kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz, most sem maradt el a közösségek hete, és 1900 érdeklődőt vonzott be a tizenhárom egészségmegőrző előadás. A zenei programokon a nyolc telt házas előadást 670 néző tekintette meg. A szűkös anyagiak miatt csak két nagyszínházi előadást és hat pódiumdarabot tudtak bemutatni. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes 6 csoportja a 61 fellépésen, öt hazai fesztiválon, valamint a Léván, a „Takis me” nemzetközi fesztiválon nemcsak városunk, hanem hazánk hírnevét is öregbítette.