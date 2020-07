Néhány apró trükkel korábban szedhetjük le a termésünket

Unferdorfer József kertész ismeri azt a titkot is, amely a paradicsom korábbi éréséhez segíti a kiskerttulajdonosokat. A szakember most lapunk olvasóival is megosztja a fortélyokat.

– Amikor már félig érett a paradicsom, alig várjuk, hogy a sajátból ehessünk. Miért is ne siettetnénk az érést, ha lehet? Azonban a megoldás folyamata ott kezdődik, hogy eleve ne késői fajtát válasszunk, amikor a növény magját elvetjük vagy palántát ültetünk. Igaz viszont, hogy a korai fajták szinte mindegyike kevésbé áll ellen a betegségeknek, mint a későiek.

Minél későbbi fajta, annál tovább hajtathatjuk anélkül, hogy megbetegedne. Az érés alapja a káliumellátás. Már korábban, ültetés után egy hónappal, amikor megjelennek a fürtök, a fajtára jellemző nagyságot elérik, és kezd színesedni a termés, gyorsíthatjuk az érést a káliumtúlsúlyos műtrágya adásával. A fürtön egyébként mindig a felső, a szárhoz közeli termések kezdenek el érni. Én addig a növényeknek foszfortúlsúlyos műtrágyát adtam, az a gyökérképződést és a virágzást segíti.

A nitrogén pedig az általános vegetatív fejlődésre hat pozitívan, nem a termésre. Zöldebbek lesznek tőle a levelek. A három makroelem kombinációját alkalmazhatjuk a megfelelő időszakokban.

Tehát a kálium a termés érését segíti, de a minőségét, zamatát, hosszabb eltarthatóságát szintén jó irányba befolyásolja. Továbbá egy abszolút természetes dolog is segít: az etiléngáz. A levegőnél könnyebb gázt a növény maga állítja elő. Amint eléri a fajtára jellemző nagyságot a gyümölcs, a termés elkezd színesedni, a növény intenzív etiléngyártásba kezd. Amikor megindul az érés, felgyorsul a folyamat.

A félig érett paradicsomnak nem igazán az segít, ha kitesszük a napra érni, hanem ha megfelelő hőmérsékleten ráteszünk egy darab papírt, vagy betesszük egy papírdobozba, hogy az etilén ne illanjon el.

A gáz egyébként nem káros az egészségre. A növény több etilént termel, ha megsérül. Ha levesszük a szárról a világosabb színű termést, utána törjük le róla a kacsot. Ha azt akarjuk, hogy elálljon, kaccsal együtt törjük le a szárról és úgy is tároljuk – mondta a kertész. Hozzátette, hogy a paradicsomtőről fontos leszedni az elöregedett, régi leveleket, mert azok a lehetséges betegséghordozók.

Először azok betegszenek meg, bármilyen hiánybetegség, tápanyagellátási gond van, annak jelei az öreg leveleken pillanatok alatt megjelennek.

A betegség is az idős leveleket támadja meg először. Amellett, ha a fürt alatti leveleket leszedjük, az ugyancsak segíti az érést.

A fürt felettieket viszont hagyjuk meg, azoknak árnyékoló szerepük van. Nélkülük könnyen nap­égést kaphat a növény, mert bántja az UV-sugárzás már áprilistól.