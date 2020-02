Negyven neves előadó foglalkozott a rudasos diákokkal a Szakmák napján

Több mint negyven neves előadó részvételével szerdán immáron ötödik alkalommal rendezte meg pályaorientációs szakmai napját a Rudas középiskola.

A szakmák napja az utóbbi években a DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégium egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát. Az elmúlt öt év eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a jövőbeli terveiről a szerdai előadás-sorozat kezdete előtt kérdeztük az intézmény szakmai és általános igazgatóhelyettesét, Gloczné Behon Mariannt:

– Kis jubileumot ünnepelhetünk ma, hiszen sorszáma szerint ez már az 5. Szakmák napja. Öt évvel ezelőtt Orbán Mária gyakorlatioktatás-vezető vetette fel, hogy ebben a pályaválasztási, felvételi időszakban a Rudas szervezhetne egy átfogó, az ágazatokra fókuszáló pályaorientációs, ismeretterjesztő, motiváló előadás-sorozatot. E rendezvényből mára hagyomány lett. Számos célt szolgál a Szakmák napja, egyrészt a diákjaink hiteles és neves szakemberektől hallhatják, hogy a hétköznapi életben, a munkaerőpiacon miként hasznosulhat az iskolapadban megszerzett tudás, milyen karrierlehetőséget kínálhat számukra választott szakmájuk, merre léphetnek majd tovább. Idén is több mint negyven előadót hívtunk. Képviselteti magát a Pázmány Péter Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem is, emellett számos vállalati partnerünk is tart előadást – fogalmazott Gloczné Behon Mariann.

A Rudas minden ágazatát átfogja a Szakmák napja, így minden tanulóra több előadás, bemutató is várt.

A sorozatot Mocsai Tamás, a Dunaferrben is megforduló, korábbi 190-szeres válogatott kézilabdázója tartotta, aki jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) ügyvezetője. Mocsai Tamás saját pályafutásán keresztül is szemléltette, miként fejlődött az élsport az elmúlt évtizedekben, és melyek azok a tudatosan fejleszthető készségek és kompetenciák, amelyekre kiemelten szüksége lesz egy sikeres sportolónak. Mint fogalmazott: – A legfontosabb, hogy önmagatok edzőjévé váljatok. Tehát nem az edzőért kell megcsinálni a gyakorlatokat, hanem saját magatokért. Hiszen így lehettek felelős és hiteles emberek a sportban és a magánéletben is. Kérdezzetek, keressétek a fejlődés lehetőségét, mert a csapatsportok eredményei is az egyéni teljesítményekből adódnak össze.