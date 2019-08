Ne vegye félvállról a felfázás tüneteit!

Napok óta megvisel, hogy vizelés közben kínosan ég, csíp, viszket az egész lágyéki régió. Télen mindig is hajlamos voltam a könnyű felfázásra, de nem gondoltam, hogy ez a kellemetlenség ilyenkor, nyáron is könnyen utolérhet.

A legtöbben a hideggel hozzák összefüggésbe a felfázást, holott az bakteriális eredetű. A gyulladásos betegségről és a kezelési lehetőségeket Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülésznőgyógyásza ismerteti.

Bár a felfázás mindkét nemet érintheti, a női nemi szervek és a húgyutak sérülékenyebb rendszert alkotnak, mint a férfiakéi, így ez a betegség a hölgyeket nagyobb számban érinti. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a hölgyek 80 százaléka élete során találkozik ezzel a kellemetlen kórral.

Az ok – az érzékenységen túl – az, hogy a végbélnyílás igen közel helyezkedik el asokkal rövidebb húgycső kivezetéséhez, így az ott megtalálható baktériumok könynyebben jutnak át és fertőzik meg a húgyvezetéket, a húgyhólyagot és más szerveket.

A fertőzés télen a szorosabb ruházattal hozható összefüggésbe, hiszen a nedves, meleg környezet kedvez a kórokozók szaporodásának. Ugyancsak erősen elősegíti, mintegy hidat képez a baktériumoknak a tanga, állandó viselése a hétköznapokban tehát igencsak meggondolandó.

A felfázás egy gyulladásos folyamat a szervezetben, mely rendszerint a húgyutakat, illetve szinte mindig a húgyhólyagot érinti, mértékétől függően beszélhetünk alsó, vagy felső húgyúti fertőzésről is, ahol az alsó kisebb kiterjedésű területet fed le.

A gyulladásért több kórokozó is felelős lehet, közöttünk az E. coli baktériumok vagy a staphylococcusok, melyek mind a végbél környékéről is vándorolhatnak. A felfázás tünetei elég jellegzetesek, nem nehéz felismerni a baj meglétét: sűrű, sürgető vizelési inger, ám vizelet szinte egyáltalán nem távozik, vizelésnél szúró, égő érzés, alhasi, kismedencei fájdalom, mely súlyos esetben a deréktájra is terjedhet, rossz szagú, esetleg zavaros vizelet (ez utóbbi okozója a genny), hányinger, hidegrázás, súlyos esetben láz. Az Egeszsegkalauz.hu-nak Lőrincz Ildikó elmondta, hogy a húgyúti fertőzéseket a vizeletminta tenyésztésével vizsgálják. A tünetek megléte a baj meglétét ugyan egyértelművé teszi, de hogy pontosan mivel is állunk szemben, az csak a baktériumok tenyésztésével deríthető ki.

Ennek jelentősége azért van, mert a felfázás remekül kezelhető antibiotikummal, de csak abban az esetben, ha a megfelelőt alkalmazzuk. Ha nem, akkor csak rontunk a helyzeten, mivel növeljük a kórokozók baktériumokkal szembeni ellenállását, késve kezdjük meg a hatékony kezelést. Ez sok időveszteségbe, pénzbe és fájdalomba kerül, növekszik az esetlegesen kialakuló szövődmények valószínűsége.

Fontos, hogy ezeket a betegséget ne vegye félvállról. Ha ugyanis nem foglalkozik velük, akkor a fertőzés könynyen terjedhet, és vesemedence-, illetve vesegyulladáshoz vezethet, mindkettő igen fájdalmas és komoly betegség. A kezelést minden esetben bízzuk szakemberre, mert a félrekezelt felfázás is komoly problémákat okozhat.

Forrás: Nőgyógyászati Központ