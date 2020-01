Ne szégyenkezz, állj be a sorba!

Ismét ételt osztottak a görögkatolikusok a Dózsa mozi előtti téren, a kínálat babgulyás volt. A házigazda ezúttal is Pentelei Szent Pantalaimon 2016 Alapítvány volt. Az ételt a solti Ferenc-tanya tulajdonosa ajánlotta fel, a szakács Dobrovits Ferenc és felesége, Editke volt.

Dunaújváros

Kovács István görögkatolikus parókus elmondta, ötödik éve tartják meg az ételosztásukat minden hideg hónapban.

– Háromszáz-háromszázötven adag ételt készítünk, nagyon hamar elfogy. Most is húsz perc után már alig maradt a babgulyásból, sok a rászoruló, sok az állandó vendégünk, de olyanok is vannak, akik csak megkívánják az ételt, és ők is beállnak a sorba.

A parókustól megtudtuk, hogy mindig a görögkatolikus hívek ajánlják fel az ételt, és mindenképpen szerette volna kiemelni, hogy mindig a Széchenyi pékség készíti a kenyeret, a péksüteményt, a Kissrentacar pedig első szóra segít a szállításban.

Tegnap százharminc kilo­gramm kenyeret készített a Széchenyi pékség, az ételosztás után a maradékot a hajléktalanszállóra viszik.

– Sok támogatónk van, de minden segítségre szükségünk van, mert a rászoruló is sok, ezért minden felajánlást szívesen fogadunk.

Kovács Istvántól megtudtuk, hogy korábban másfajta ételekkel is próbálkoztak, de nagyon macerás volt az elkészítésük, ezért döntöttek úgy, hogy a babgulyás mellett teszik le a voksot – már csak azért is, mert ez egy közkedvelt étel.

– Azért a babgulyással is van munka bőven, reggel hét órakor kezdik el főzni az egyházközség tagjai a parókián. Általában tizenegy órára készülünk el.

Kovács István beszélgetésünk közben többekkel is váltott néhány szót, talán a mottója is kiderült: – Nem kell szégyenkezni, állj be a sorba!