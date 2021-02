Ne legyen szükség rá, de jobb előre felkészülni

A közelmúltban a közösségi média egyik csoportjában feltűnt egy megosztás, hogy nagyon vigyázzanak a környéken, mert betörő járt náluk. Több hozzászólás is volt a bejegyzéshez, illetve megjelent egy önvédelmi eszközöket is áruló boltnak a posztja is.

Dunaújváros Önvédelem – mit tehet az ember és mit nem? Ezek komoly kérdések – adott helyzetben pillanatok alatt kell dönteni az élet és vagyon védelme érdekében. Ki védhet meg minket, ha erőszak vagy támadás ér? Kihez fordulhatunk, ha saját testi épségünket veszély fenyegeti? Eléri vajon az állam védelmező karja ezeket a fenyegető, sürgető helyzeteket? Vagy csak magunkra számíthatunk? Mit jelent a jogos önvédelem? A Büntető törvénykönyv 15. §-a felsorolja azokat az okokat, amelyek egy cselekmény büntethetőségét kizárják vagy korlátozhatják. Itt találjuk a jogos védelmet, mint kizáró tényezőt.

A törvény szövegében nem jogos önvédelmet olvashatunk, hanem jogos védelmet. Miért lehet ez? A válasz egyszerű, ugyanis nem csak saját magunkat védhetjük meg „jogosan”. Minden ide sorolható, amely „a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a köz­érdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.”

Milyen helyzetekben jogos az önvédelem?

Jogos védelemről csak akkor lehet szó, ha támadás történik. A támadás elhárítását persze nem bünteti a törvény, viszont arra figyelni kell, hogy közvetlenül történjen. A jogos védelmi helyzet a közvetlen fenyegetés hatására formálódik ki. Meddig jogos az önvédelem? A bírói gyakorlat szerint a jogos védelmi helyzet addig tart, ameddig fennáll a támadás, vagy a közvetlen fenyegetés meg nem szűnik. Az arányosság elve Az arányosság elve azt jelenti, hogy a jogtalan támadás esetén alkalmazott védekezés mértéke szükséges volt-e annak elhárításához. A bíróság tehát azt fogja vizsgálni, hogy fennállnak-e a jogos védelem megállapításához szükséges feltételek, és hogy volt-e esetleg más mód, amivel a támadás elhárítható lett volna. A Btk. felsorolja a súlyosabb, minősített eseteket, amikor a bíróság nem vizsgálja az arányosság elvét. Ebbe a körbe tartoznak:

„Ha személy ellen éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve vagy csoportosan követik el.

A lakásba éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve vagy csoportosan történő jogtalan behatolás, vagy a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.”

Miután átvettük a fontos jogi fogalmakat, következzenek a lehetőségek, eszközök számbavétele a védelmünkre.

Az itt felsorolt eszközök szabadon, vagy bizonyos szabályozás mellett használhatóak önvédelemre Magyarországon. Felkészültség, testi erő Az elsődleges, és leginkább „kéznél levő” önvédelmi eszköz az a saját felkészültségünk, valamint fizikai erőnk. Igaz, ez nem mindenkire vonatkozik, sokan nem rendelkeznek megfelelő testi adottsággal. Gázspray, paprikaspray Magyarországon 20 grammosnál kisebb töltőtömeg esetén legálisan hordhatunk magunknál gáz­spray-t. A hagyományosnak mondható, és legelterjedtebb a CS gáz. Hátránya, hogy permetszerűen szórja ki a hatóanyagot, így zárt térben, valamint szembeszélben nem előnyös a használata. Előnye, hogy nagyobb területen szórja szét a permetet, így nem kell vele célozni, és több támadó ellen is bevethető.

Ennél modernebb az úgynevezett paprikaspray, ami kapszaicin-kivonatot tartalmaz. Erősebb, ezzel szemben pedig az egészségre is kevésbé ártalmas a hatóanyaga. Folyadéksugár-kilövők Ez egy paprikakivonat tartalmú, két lövésre alkalmas önvédelmi eszköz. Az eszköz a gázspray-nél pontosabb célzást tesz lehetővé, valamint hatótávolsága is nagyobb. Hátránya, hogy nem újratölthető, valamint viszonylag pontos célzást igényel a támadó felé. Személyi riasztó Kisméretű, táskában hordható, vagy kulcskarikára akasztható önvédelmi eszköz, ami éles hangjával riasztja el a támadót. Használatához csak meg kell húzni a zsinórját, és megszólal az átlagosan 100–120 dB-es sziréna. Magyarországon gázpisztoly legálisan vásárolható és tartható Gáz-riasztó fegyverek Magyarországon a jelenlegi szabályozás szerint gázpisztoly legálisan vásárolható, tartható és használható önvédelmi célra magánterületen. Közterületen (rejtve) való hordásához viszont engedély szükséges, amihez szükség van a fegyver bevizsgálására, tanúsítására is. Az újonnan vásárolt gáz-riasztó fegyverek általában rendelkeznek tanúsítvánnyal, így ezeket külön bevizsgáltatni nem kell. A gáz-riasztó fegyverek általában hatásosak 1-2 méteres távolságban önvédelemre. Beszerzési lehetőségek Az önvédelmi eszközöket a legegyszerűbben valamilyen önvédelmi, fegyver-, military boltban vásárolhatjuk meg. Gázspray-t már 1500–5000 forint között vásárolhatunk. Folyadéksugár-kilövőt már 12 ezer forintért árusítanak. A vészjelző síp ára 1500–2000 forint. Személyi riasztó már 2700 forinttól kapható. Aki viszont gáz-riasztó fegyverről gondolkodik, annak már mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, mert a legolcsóbbak ára is inkább a 30 ezerhez közelítenek, mint a 20-hoz. Megkerestük Major Jánost, aki a Majet Vadász és Military Bolt tulajdonosa, ami Dunaújvárosban a Derkovics utca 16-ban található, hogy első kézből tájékozódjunk a lehetőségeinkről az önvédelem terén. – Első és legfontosabb talán az, hogy az önvédelemre használatos eszközök az emberi élet kioltására alkalmatlanok, igaz a megtévesztésig hasonlóak az igazi fegyverekhez. A boltomban csak a Polgári kézilőfegyver és lőszervizsgáló kft. által bevizsgált önvédelmi fegyvereket árusítom. A hölgyek körében a gázspray a népszerű, a személyi riasztókat viszont nem ajánlom. Már ki figyel oda, ha az utcán megszólal egy autó riasztója, szinte senki. A következő lépcső a gáz-riasztó fegyverek, ezeknek is van több kategóriája. – A gáz-riasztó fegyverek, ezek csöve el van reteszelve, így csak gáz juthat ki a csövön. A gumilövedékes fegyverek, itt már ahogy a neve is utal rá, gumilövedéket lövünk ki. És az utolsó a muzeális puskák, ezek egy részét éles fegyverekből alakították át, amíg a többit nagyrészt magyar gyártók készítik. Ezeket természetesen közterületen nem, de a saját ingatlanon belül használhatjuk – mondta el nekünk Major János. Hozzátette, hogy a gázfegyverekhez különböző típusú töltények kaphatók, van olyan, amelyik csak riasztó, azaz hanghatása van, illetve olyan is, amely tartalmazza a könnygázt is. Ahhoz, hogy valaki ne csak a lakásában, ingatlanán belül hordja a fegyverét, annak fegyverviselési engedélyt kell kérnie. Ezt már az ügyfélkapun keresztül is el lehet intézni. Még egy fontos dologra hívta fel figyelmünket a tulajdonos, hogy a fegyverrel gyakorolni kell, jártasságot kell szerezni a kezelésében. Egy vészhelyzetben pár másodperc is nagyon fontos lehet. (Forrás: drszep.hu, abszolutbiztonsag.blog.hu)