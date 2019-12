Ne hajtsunk a Michelin-csillagra, bevált étket főzzünk

Hargitai György mesterszakácsot Dunaújvárosban leginkább a Parázs varázs sütő-főző versenyének zsűrijéből ismerhetjük. Az ottani fesztiválhangulatban is barátságosan teszi a dolgát, és az értékeléseit is szívesen hallgatjuk. Ezúttal a szilveszteri összejövetelekre készülő házigazdáknak szolgál praktikus tanácsokkal.

Éppen hogy csak szót váltottunk a témáról, a szilveszteri, újévi otthoni vendéglátásról, de a Gyurival nehéz bírni. Máris roskadásig megtelt a képzeletbeli asztalunk, pedig még bele sem kezdtünk az interjúba.

– Először is mit ne?!

– A jövő évi szerencsénk biztosítása miatt a baromfifélét erre a két napra levesszük a kínálatból, mert a mendemondák azt állítják, hogy „elkaparja a szerencsét”! A hallal is nagy a baj ilyenkor, hiszen vele „elúszik” ugyanaz a remélt segítség.

– A kihagyhatatlan étkek?

– Az előbbiek miatt maradjunk a négylábúaknál, például a malacnál. Ebben a kategóriában az elkerülhetetlen kategóriában tanyázik a korhelylevest, amit józan állapotban gyakran emlegetnek a másnaposság elleni csodaszerként. Hasonlóan a kötelező fogások között van a töltött káposzta, a lencse mindenféle formában: levesnek, gulyásnak, főzeléknek vagy salátának (nagyon praktikus, hiszen a fogyasztása tengernyi pénzt hoz majd jövőre a bankszámlánkra!), és ne kételkedjél, a kocsonyát is.

– Miket praktikus készíteni?

– A fent említettek mellé vagy akár helyettük, erre az alkalomra is szerencsés dolog a hidegtálakkal, salátákkal megbarátkozni, hogy házigazdaként minél kevesebb időt kelljen a vendéglátással tölteni. Gondolj bele, bekeverek egy tatárbifszteket, és csak a pirítóst kell hozzá sütögetni! Állítsunk föl egy jóképű kis svédasztalt, mert azzal nagyon nem lőhetünk mellé! Mindenki találhat rajta valamilyen kedvére valót. A szilveszter egy bulis alkalom, amikor fölugrálunk, táncolunk, és egyáltalán nem könnyű ülve maradni. Kiszámíthatatlan a program, mert például nem tudhatjuk, hogy ki hogy végzi, ezért már a vacsora kezdete és a zárása is az lehet.

– Mikorra hívjuk a vendégeinket?

– Nagyon korán kár lenne, későre meg minek?! Szerintem öt óra felé már gyülekezhetünk. Ilyenkor könnyű ételekkel, snackekkel kezdjünk.

– Mit igyunk?

– Gyakori tanács, hogy minden „a” betűvel kezdődőt kóstoltassunk. Ez annyiban igaz, hogy a kedvenceinket válasszuk, de nagyon fontos a mértékletesség, mert ennek a hiánya nem csak a fogyasztó, de a társaságának a mulatságát is tönkre teheti. Nyilván éjfélkor pezsgővel koccintunk (a gyerekeknek is legyen alkoholmentes), de ezen kívül, mivel ez a nap a lazaságé, ne legyen semmi sem kötelező.

– A desszertekkel mi a helyzet?

– Ahogy semmiféle szilveszteri ételt, úgy ezt se variáljuk túl. Gyakran és sikerrel készítik ilyenkor a kis pogácsákat, a sajtos csipegetni valókat, a keksztekercseket és a kókuszgolyókat. Olyan dolgokat kínáljunk, amit csak úgy felkaphatunk a tálcáról, és már mehetünk is tovább. Olyan nagyon-nagy szilveszteri kívánságok nincsenek. Amíg karácsonykor elvárjuk a klasszikusokat: a bejglit, a zserbót, a gesztenyés sütiket, az év utolsó napjára nincsenek szigorú gasztronómiai kötöttségek. Olyanokban gondolkodjunk, ami kint lehet az asztalon, akár ott is felejthetjük, és nem lesz semmi baja sem, a vendégek kedvükre fogyaszthatják.

– Gyümölcsök szilveszterre?

– Módjával, de föltétlenül tegyük fel azt is az asztalra. Egyrészt ilyenkor is vannak elszánt vendégek, akik tartják magukat, és nem fog­nak a sütik után kapkodni, másrészt bárkinek jóleshet abból is egy kis frissítő kóstoló.

– Mit fogyasszunk az újévi ébredés után?

– Egy erőltetett menet után késve ébredünk, de az igazi karakterek már elsején is megéheznek. Vegyük ismét a praktikus megoldásokat, simán rámehetünk a maradékokra! Azt javasolom, hogy úgy érdemes készülni az évzáró mulatságra, hogy maradjon étel másnapra is. Valószínűleg keveseknek lesz kedve újév napján kimenni a konyhába, hogy nekiálljon főzőcskézni. És, ha nem maradékkal kalkulálunk, de már úgy is szilveszterre készülünk, dobjuk össze előre az első napi ebédünket!

– Mire figyeljünk?

– Ezen a két napon ne hajtsunk a barátaink által megszavazható Michelin-csillagokra, készítsünk egyszerű, praktikus, de bevált finomságokat, mert azoknak is örülni fognak a vendégeink! Fontos, hogy a házigazdák is tudjanak szórakozni. Mindenkinek kellemes vendégeket, jó mulatást és boldog új évet kívánok!