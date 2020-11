Nem árt, ha betárazunk a füstölnivalóból

A vírushelyzet miatt elrendelték azt is, hogy az üzleteknek este 7 órakor be kell zárniuk, és csak másnap hajnali 5 órakor nyithatnak ki. Ez bizony vonatkozik a trafikokra is, magában foglalva az egyébként mindig éjjel-nappal nyitva lévő Szórád Márton úti dohányboltot is. Szóval sorstársaimnak ezúton is felhívom a figyelmét arra, hogy ne felejtsük el késő délután megnézni készletünket, és gondoskodjunk a megfelelő pótlásról. Különben, ha estére elfogy a tüdőropi, akkor reggelig ki kell bírni (a kijárási tilalom miatt a szomszédhoz sem mehetünk át). Vagy, itt egy újabb kitűnő alkalom arra, hogy végérvényesen letegyük a cigit.

Vezető képünk illusztráció.