Nagyvonalú, több száz ezres felajánlás a dunaújvárosi mentőknek

Kétszer ad, aki gyorsan ad. A dunaújvárosi mentőállomás munkatársai most sokszorosan kaptak. Egyrészt, mert valóban hasznos és talán életmentő eszközökhöz jutottak ebben a vészterhes időben, másrészt épp akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Pénteken délután kisebb csoportosulás várta a sajtó képviselőit a mentőállomás előtt, persze a járványügyi helyzetre való tekintettel tisztes távolságra egymástól. Az ok legalábbis megindítóan példaértékű, három darab ózongenerátort (ami kiirtja a vírusokat, baktériumokat) ajándékoztak az életmentő kéklámpásoknak, hogy minden koronavírus-gyanús szállított beteg után ki tudják fertőtleníteni az esethez kivonult mentőautót.

A kamerák kereszttüzében állt Petrás Gábor, aki magánemberként ezt a projektet összefogta, Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, Reszegi Imre, Fe­jér megyei vezető mentőtiszt, Kiss Miklós, az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomásának állomásvezető mentőtisztje, Orosz Csaba képviselő, a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke, és Jovics István, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság minősített szakembere.

Petrás Gábor, aki a beszerzést magánemberként irányította, elmondta, meglepve tapasztalta, hogy messze nem egyszerű hozzájutni egy ilyen eszközhöz, lényegében már hiánycikknek számít, a forgalmazó pusztán méltányosságból vállalta el, hogy beszerzi a szükséges mennyiséget, amikor megtudta, milyen célra szánják.

Pribil Sándor, az ötletgazda elmondta, tíz éve a nap minden órájában számíthatott az alapítványuk a mentők segítségére. Úgy gondolja, hogy itt az ideje megmutatni azoknak, akik eddig mindennap dolgoztak értünk, hogy mi is tudunk és akarunk adni és alázattal segíteni. Mint mondta, a szükséges anyagiak biztosításában mögé áll főállású munkahelye. A céget nem kívánta megnevezni, hiszen nem a reklámért tették, hanem mert úgy érezték, meg kell tenniük. Pribil Sándor a sajtó nyilvánosságán keresztül mindenkinek azt üzente, most van itt a társadalmi szerepvállalás ideje. Aki egy maszkkal tud segíteni, akkor tegye meg azzal, ha nagyobb dologgal, akkor azzal. De fel kell állni, és segíteni kell ebben a helyzetben azoknak, akik az egészségünkért dolgoznak saját egészségüket is kockára téve. Mindenkit arra buzdított, hogy segítsen, amiben csak tud.

A mentőszolgálat nevében Reszegi Imre mondott köszönetet a mostani mellett minden adományért, amit a mentő bajtársaknak eljuttatnak.