Nagypéntektől húsvéthétfőig

A járványhelyzet miatt rendhagyó módon rendezik meg idén a Bölcskei Kikelet névre hallgató népszerű túra- és terepfutó kihívást – közölte Nagy Péter főszervező, aki az esemény hivatalos közösségi oldalán kifejtette:

– Mivel a jelenleg érvényben lévő szabályok értelmében tömeges, nyílt sportrendezvény jelenleg nem szervezhető, a választott távokat egyénileg vagy kis csoportokban teljesíthetik majd a nevezők. A négynapos Bölcskei Kikelet ezúttal április 2-án reggel indul, és április 5-én este zárul. Bár a bölcskei horgásztanya zárva lesz, a sportolók és túrázók most is az épület melletti parkolóból rajtolhatnak, és a választott táv megtétele után oda is térnek vissza.

Nagy Péter a lebonyolítással kapcsolatban kiemelte: – A korábbi évekhez hasonlóan az útvonalakon szalagjelzés és tábla is lesz, a 15 és 25 kilométeres távok térképe pedig letölthető a dunamentifutok.hu honlapról, valamint e két táv a GeoGo alkalmazás segítségével is teljesíthető. Bővebb információ is a honlapon olvasható.