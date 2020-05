Nagyon sikeres véradás volt

A Magyar Vöröskereszt Kulcsi Alapszervezete május 7-én délutánra a település faluházában véradást szervezett.

Nagyon sikeres volt a megmozdulás, hiszen kevesebb mint négy óra alatt negyvenegy véradó jelent meg a közösségi helyen. A rendkívüli helyzetre való tekintettel most az iratokat a közösségi hely előtt kérték el a megjelentektől, és a véradás helyszínén is ügyeltek a védőfelszerelésekre és a biztonsági távolság betartására. – A szervezéskor arra törekedtünk, hogy mindenkihez eljusson a meghívónk, hiszen most egy rendkivüli helyzet van, amelyben a véradás még fontosabb – mondta el kérdésünkre Kaiserné Gödöny Erzsébet, a kulcsi szervezet vezetője.