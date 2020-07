Nagyi patikájából az ökotudatos spájzba

Nagymamáink házi patikájában nagy szerepet kapott a zöld dió.

Hulk, Luke Skywalker fénykardja, klorofilltól színes domboldal: csak néhány kiragadott példa az igazán menő zöld dolgok sorából.

Idetartozik a zöld dió is, ami az ismert csonthéjas éretlen változata. Bár a dióval ízesített bejglit, kiflit, tésztát, rácsos süteményt vagy palacsintát nem kifejezetten az egészségnövelő hatása miatt fogyasztjuk, a zöld „kis tesó” kifejezetten jótékony hatással van a szervezetre. Nem csupán kiemelkedően magas C-vitamin- és vastartalommal bír, de a népi gyógyászat szerint máj-, gyomor- és vértisztító is. Emellett gyomorerősítő, fertőtlenítő hatású, valamint hatásosan támogatja a testünket a vérszegénység és a levertség elleni küzdelemben is. Fontos szempont, hogy az igazán fiatal dió még nem allergizálja az arra érzékeny szervezetet.

Szabó Gyuri bácsinak, a bükki füvesembernek is van rá receptje: teát főz belőle. Pontosabban a fa leveléből. A diófa leveléből készített főzet tonizáló, stimuláló, emésztést elősegítő és salaktalanító hatású. Gyuri bácsi ajánlása szerint belsőleg mandula-, orrmandula-gyulladásra javasolt, de vastag- és vékonybélgyulladásra, gyomorhurutra, bélférgességre is kiváló.

Fogyasztása kúraszerűen javallott, egyszerre hat hétnél tovább nem célszerű napi rendszerességgel inni.

A diónak semelyik részét nem hagyták kárba veszni régen: gyógynövényként a zöld burkot, sőt magát a termést is használták.

